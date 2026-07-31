Loren Juarros respalda la portería del Málaga CF: "La confianza en Alfonso, Carlos y Andrés es completa"

El director deportivo del Málaga CF, Loren Juarros, compareció este viernes durante la presentación oficial de José Salinas para analizar la actualidad deportiva del club cuando resta un mes para el cierre del mercado de fichajes. El burgalés repasó la evolución de la pretemporada, valoró la llegada del nuevo lateral izquierdo, actualizó el estado de los jugadores lesionados y quiso zanjar cualquier duda sobre la portería.

Salinas

El burgalés destacó la predisposición mostrada por Salinas para incorporarse al Málaga CF y aseguró que responde exactamente al perfil que buscaba la dirección deportiva. "Estamos contentos de haber conseguido que José termine aquí. Lo primero es que él puso de su voluntad para llegar y estamos satisfechos porque es un jugador que cumple las premisas que nosotros buscamos en esa posición. Luego él se encargará de demostrar que hemos estado acertados".

El director deportivo recordó además que el trabajo de planificación continúa, pese a que el equipo ya ha disputado dos encuentros de pretemporada. "Ya hemos jugado dos partidos, seguimos haciendo análisis y valoraciones. Tenemos una idea muy clara de cómo queremos construir las cosas, pero mientras el mercado esté abierto tenemos que seguir trabajando, valorando situaciones y posibilidades que puedan ayudar a fortalecer al equipo. Vamos analizando lo que va pasando casi en el día a día y también lo que ocurre en los partidos".

José Salinas se presentó este viernes como nuevo jugador del Málaga CF. / A. Borrego

Confianza total en la portería

Uno de los asuntos que más interés despertó fue la posibilidad de reforzar la portería, pero la puerta está cerrada: "En la portería estamos muy contentos con lo que tenemos, con Alfonso y con Carlos, no tenemos ninguna duda en ese sentido. Mientras esté todo esto abierto, nuestra obligación en la dirección deportiva es prever situaciones, pero la confianza en Alfonso, Carlos y Andrés es completa. Estamos muy contentos con el rendimiento de los porteros".

El responsable deportivo explicó que la política del club pasa por estudiar primero los recursos propios antes de acudir al mercado. "Nuestra manera de pensar es analizar muy bien lo que tenemos dentro antes de ir a hacer cosas fuera. Nuestra obligación es estar preparados para lo que pueda venir, pero otra cosa es que la decisión sea reforzar esa posición o no".

Carlos López está siendo el portero con más minutos este verano. / Agencia LOF

La recuperación de Alfonso y los lesionados

Juarros también ofreció una actualización sobre el estado físico de Alfonso Herrero, mostrando optimismo con la evolución del guardameta. "Alfonso va bien, evoluciona bien. Es verdad que le ha costado un poquito empezar a tener mejores sensaciones, pero esta última semana ha evolucionado bastante y pensamos que todo va bien. Su evolución es positiva y esta última semana ha evolucionado muy bien".

Además, recordó que el cuerpo técnico trabaja de forma coordinada con los servicios médicos para recuperar cuanto antes a los jugadores que comenzaron la pretemporada con molestias. "Tenemos jugadores en proceso de recuperación. Sabíamos que se iban a perder algunos de los primeros partidos de pretemporada y seguimos en una línea de comunicación constante con los servicios médicos y con el cuerpo técnico. Somos optimistas porque la recuperación va en buena línea".

Paciencia con las salidas y un vestuario comprometido

Por último, el director deportivo fue preguntado por la operación salida y por la influencia del apartado económico en el mercado por parte de otros equipos que acaban de ascender y están fichando como si llevasen en primeras unos cuantos años seguidos. Juarros reconoció que el contexto financiero condiciona a todos los clubes, aunque transmitió tranquilidad respecto al compromiso del vestuario.

"Claro que afecta el tema económico. La sensación que tenemos es que los chicos están absolutamente centrados en el Málaga. Lo vivimos el año pasado y creemos que quieren quedarse aquí y hacer historia. El fútbol puede generar un efecto dominó de situaciones, pero a día de hoy esa es la sensación que nos transmiten".

En cuanto a los posibles movimientos, pidió paciencia mientras el mercado sigue abierto. "De momento estamos los que estamos. Es importante que tengamos efectivos suficientes y seguir trabajando con tranquilidad, pero también con un análisis continuo de todo lo que se va produciendo".