Entrenamiento
El Málaga CF confirma la lesión de Juan Cruz
El futbolista argentino apenas pudo disputar 20 minutos contra el Al-Ittihad antes de sufrir una sobrecarga muscular y estuvo al margen del grupo en la sesión de este viernes; el equipo se concentrará la próxima semana en Estepona
Las noticias ya están confirmadas: Juan Cruz sufre una sobrecarga muscular. Así lo adelantó el Málaga CF después de la sesión de recuperación de este viernes tras el 2-2 en el amistoso frente al Al-Ittihad en el Marbella Football Center. El futbolista argentino tendrá que quedarse al margen del grupo y habrá que ver su evolución para el tramo final de la pretemporada.
Uno más a la enfermería
El jugador saltó al terreno de juego este jueves en el inicio de la segunda parte. Sin embargo, apenas pudo disputar 20 minutos de juego. Se vio obligado a pedirle a Juanfran Funes el cambio después de sentir un pinchazo en la parte posterior del muslo. La buena noticia es que se trata de una simple sobrecarga muscular y no de una lesión mucho más importante.
Se suma así Juan Cruz a una enfermería en la que se mantienen Alfonso Herrero, Ramón, Moussa, Juanpe y Murillo. Además, Pastor, Ramón y Rafita aún no han disputado ni un solo verano en los dos encuentros veraniegos. Por lo que la imagen del Málaga CF 26/27, a falta aún de un par de fichajes, no puede ser real porque casi una decena de jugadores aún no han pisado el césped este verano. Ahora, habrá que estar pendientes también del futbolista de Quilmes.
Stage en Estepona
El Málaga CF también ha anunciado su habitual stage en Estepona. El equipo descansará ahora este fin de semana antes de afrontar una semana de mucha carga física. Empezará con una doble sesión de entrenamiento, la primera en el anexo de La Rosaleda por la mañana y ya por la tarde será en el Hotel Atalaya Park. La expedición estará concentrada hasta el viernes, antes de partir rumbo a Ceuta.
Le quedan tres amistosos al Málaga CF antes de iniciar su temporada en Primera División el próximo 19 de agosto. Antes, el jueves llega el turno del Al-Arabi en el Marbella Football Center. El viernes, de momento, sigue fijado el Trofeo Ciudad de Ceuta contra el equipo de José Juan Romero. Una semana antes del desplazamiento al Riyadh Air Metropolitano, toca presentación oficial en el estadio de Martiricos con el Fulham como rival en el Trofeo Costa del Sol.
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