Carlos Domínguez, opción para la defensa del Málaga CF

El Málaga CF sigue trabajando en el mercado de fichajes en diferentes posiciones y, una de ellas, pese a que un principio parecía cerrada, es la del centro de la defensa. El propio Loren Juarros dio por concluido el capítulo de llegadas para el centro de la zaga en una comparecencia reciente, pero la realidad con algunos de los futbolistas que ocupan esa demarcación está obligando a la dirección deportiva a seguir tanteando opciones.

En busca de un central zurdo

Hace unos días salió a la palestra el nombre de José Marsá, apuntado por Radio Marca Málaga. Y en la tarde de este sábado, el periodista Ángel García ha señalado un nuevo nombre como candidato a reforzar la defensa blanquiazul: Carlos Domínguez, del Celta de Vigo. Ambos futbolistas comparten posición y pierna hábil (zurdo), por lo que parece claro que Loren y su equipo de trabajo siguen explorando opciones.

Se ha desvelado un simple interés por Carlos Domínguez, pero desde el entorno del jugador, consultado por este periódico, se asegura que no hay nada "avanzado" para la llegada del futbolista de 25 años al Málaga. Esto no quita que sea una opción real, que ya se hayan producido contactos y que en próximos días puedan seguir habiendo conversaciones por si el Málaga se lanza definitivamente a la caza de un central zurdo. El jugador tiene contrato en Vigo hasta 2028.

Plaga de lesiones en la defensa

El club blanquiazul cuenta ahora mismo con seis centrales del primer equipo en nómina, pero las lesiones y el estado físico de algunos futbolistas hace que ahora mismo esa demarcación esté baja de efectivos para el inicio de liga. Murillo está lesionado hasta septiembre. Álex Pastor acaba de salir de una grave lesión de rodilla, lleva un año sin competir y todavía no ha podido sumar minutos en pretemporada. Moussa ha vuelto a caer lesionado muscularmente. Y Einar Galilea sale de una lesión muscular y está empezando a ganar rodaje. Esto hace que los únicos centrales puros de la plantilla aptos físicamente sean Ángel Recio y Calero, firmado también este verano.

Lo que parecía hace unos días una posición cerrada, parece que vuelve a estar abierto. El Málaga CF sigue planteándose la llegada de un central zurdo, algo que cada vez se ve más necesario dada la situación de los integrantes del centro de la zaga blanquiazul.