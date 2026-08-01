Las lesiones alteran la planificación en el centro de la defensa del Málaga CF

El Málaga CF sigue adelante con la confección de la plantilla 2026/27 a poco más de dos semanas de su debut liguero frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano (miércoles 19 de agosto, 21.00 horas) y a justo un mes de que concluya el mercado de fichajes. Tal y como comentó Loren Juarros en sala de prensa, desde la dirección deportiva siguen analizando la situación en cada posición y tanteando las posibles opciones que puedan llegar. Y en esas, viendo el estado físico de algunos futbolistas, surge una duda: ¿necesita el Málaga CF firmar otro central antes del inicio de la competición?

El club blanquiazul ya ha fichado un central en este mercado estival. Calero se incorporó para apuntalar la defensa. Además, desde la dirección deportiva decidieron renovar por un año a Einar Galilea, desechando la opción de la continuidad de Javi Montero. Estos movimientos dejan ahora mismo a la plantilla con seis centrales puros del primer equipo: Calero, Einar Galilea, Murillo, Álex Pastor, Recio y Moussa. En condiciones normales, sería más que suficiente para echar la temporada, pero hay varias particularidades que inventan a pensar que no es descabellado que tenga que llegar otro central durante este mercado invernal.

Problemas físicos en defensa

El estado físico de varios centrales aumenta la sensación de que el Málaga CF necesita otro central. Probablemente, que pueda jugar por el perfil zurdo. Murillo, capitán general de la defensa, se lesionó en el último encuentro de la temporada pasada en Almería y no llegará a tiempo para el inicio de Liga. Se sometió a una intervención en su rodilla a principios de julio y el plazo mínimo de recuperación era de dos meses. Por tanto, no estará disponible hasta el mes de septiembre. Quizás no se le pueda ver hasta después del primer parón liguero, cuando ya se hayan jugado siete encuentros.

A la lesión de Murillo se suma la inactividad de un año de Álex Pastor. El central barcelonés ha superado una durísima lesión en su rodilla derecha (triada) que le obligó a perderse toda la pasada campaña. Ha pasado casi un año de aquello y el jugador está haciendo la pretemporada con el resto del grupo, pero aún no se lo ha podido ver en acción en ninguno de los dos amistosos ya disputados. Además, Moussa, tras varios años encadenando lesiones, ha vuelto a sufrir este verano una nueva lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha que le tendrá al margen por varias semanas.

Esto hace que ahora mismo Funes solo tenga disponibles al fichaje Fernando Calero, a Ángel Recio y a Einar Galilea, que también está saliendo de una lesión muscular y llegará con pocos entrenamientos al estreno liguero. Con este panorama, el técnico blanquiazul está teniendo que utilizar durante la pretemporada en el centro de la zaga a Izan Merino, siempre comodín, y al canterano Otu, que dejó muy buenas sensaciones el pasado jueves contra el Al-Ittihad.

¿Se fichará otro central?

La decisión de fichar otro central está en el tejado de Loren Juarros y Funes, al que se le han consultado todos los movimientos del verano. Sin duda, es una opción que en la dirección deportiva deben contemplar con seriedad, atendiendo a todos estos problemas físicos ya comentados. Si LaLiga empezara hoy, el Málaga CF llegaría muy justo en el puesto de central, a la espera de Murillo y de la recuperación total de Pastor. Estos días atrás ya sonó el nombre de José Marsá -apuntado por Radio Marca Málaga- como una opción para reforzar ese centro de la defensa. Falta por saber si el club se lanza definitivamente a por otro zaguero... y si eso conlleva también la salida de alguno de los que ya están en nómina.