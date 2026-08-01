Un mes para perfilar el Málaga CF de Primera: las cuentas pendientes antes del 1 de septiembre

Queda exactamente un mes para que baje el telón del mercado de fichajes. El próximo 1 de septiembre, a las 23.59 horas, finalizará una ventana que todavía puede deparar numerosos movimientos en el Málaga CF, unos por obligación reglamentaria y otros por necesidad. Mientras el equipo continúa preparando su regreso a Primera División, el club encara un agosto decisivo para terminar de perfilar una plantilla que aún presenta varios interrogantes.

La dirección deportiva, encabezada por Loren Juarros, ha insistido durante las últimas semanas en que el mercado exige paciencia y que las mejores oportunidades suelen aparecer en su tramo final. Sin embargo, el tiempo corre y el debut liguero frente al Atlético de Madrid está a la vuelta de la esquina. Entre la necesidad de dar salidas, incorporar nuevas piezas y recuperar lesionados, el Málaga tiene todavía trabajo por delante antes de considerar cerrada su plantilla.

Primer objetivo: hacer hueco

La llegada de Salinas ha elevado a 26 las fichas profesionales, una por encima del máximo permitido por LaLiga. Antes incluso de pensar en nuevas incorporaciones, el Málaga deberá dar al menos una salida para ajustarse al límite reglamentario.

José Salinas se presentó este viernes como nuevo jugador del Málaga CF. / A. Borrego

Además, el propio Loren Juarros ha reconocido que la intención del club sigue siendo reforzar la plantilla con uno o incluso dos futbolistas más, las posiciones a reforzar son el pivote, la búsqueda de un mediocentro creativo y también suena reforzar el central, aunque por ahora la dirección deportiva mantiene la calma a la espera de que avance el mercado . Esto se dará si el mercado ofrece oportunidades interesantes.

Los que buscan hacerse un hueco

La pretemporada también está sirviendo para medir las opciones de aquellos futbolistas que el pasado curso ya contaron con un protagonismo más limitado. El salto a Primera eleva la competencia y, salvo un cambio importante en las próximas semanas, algunos de ellos parten con pocas opciones de ganar peso en la rotación y con algunas más de poder salir.

Ángel Recio tuvo un papel secundario en la zaga, mientras que Dani Sánchez, condicionado en parte por los problemas físicos, no consiguió asentarse como titular en el lateral izquierdo. Moussa ha jugado poquísimos partidos en sus últimos años en el fútbol profesional. Arriaza debutaría en las dos primeras categorías, ya que apenas lo hizo el pasado curso en Copa del Rey. ¿Haitam? ¿Algún movimiento inesperado en el centro del campo?

Calero es de los pocos centrales que ha tenido minutos esta pretemporada. / Málaga CF

La enfermería, a pleno rendimiento

Las lesiones continúan siendo uno de los principales condicionantes de la pretemporada del Málaga CF. A las bajas ya conocidas de Alfonso Herrero, Ramón, Moussa, Juanpe y Diego Murillo se ha unido recientemente Juan Cruz, que cayó lesionado durante el amistoso frente al Al-Ittihad, ampliando una enfermería que sigue muy lejos de vaciarse cuando apenas resta un mes para el cierre del mercado.

El caso más delicado es el de Diego Murillo, que sufrió una grave lesión en la final del play off de ascenso frente al Almería. El central fue intervenido quirúrgicamente el pasado 1 de julio y no se espera que pueda volver a competir hasta finales de año o comienzos de 2027. Además, Álex Pastor, Ramón y Rafita todavía no han podido disputar ni un solo minuto en los dos amistosos de pretemporada.

Con este panorama, Juanfran Funes sigue sin poder trabajar con todos sus efectivos. Entre lesionados, futbolistas que aún no han debutado este verano y una plantilla pendiente de nuevas incorporaciones y salidas, la fotografía actual del Málaga dista mucho de la que, previsiblemente, presentará el equipo cuando arranque definitivamente la competición en Primera División.

Un agosto para acelerar

Y el calendario no da tregua. El Málaga debutará en Primera División el 19 de agosto frente al Atlético de Madrid, pero también jugará contra el Deportivo de A Coruña y el Real Madrid antes de que se cierre el mercado de fichajes, por lo que el club tendrá que afrontar las primeras jornadas con una plantilla que todavía está por definir.

La dirección deportiva aún debe liberar fichas, cerrar al menos una salida más para cumplir con el límite de LaLiga, incorporar uno o dos refuerzos y esperar la recuperación de varios futbolistas que siguen en la enfermería. Todo ello sin perder de vista las oportunidades que puedan surgir en el tramo final del mercado, tal y como ha defendido Loren Juarros durante las últimas semanas.

Queda un mes para que baje el telón del mercado de fichajes y, aunque el margen sigue existiendo, el Málaga necesita acelerar las operaciones. En Martiricos todavía hay muchos frentes abiertos y agosto se presenta como un mes decisivo para terminar de construir una plantilla preparada para afrontar con garantías el regreso a Primera División.