Málaga CF: Haitam quiere ganarse el sitio

La pretemporada está para ver cosas, lo que funciona, lo que no, los jugadores que dan la talla y los que, quizás, tengan que buscar acomodo en otros equipos. El trabajo de preparación comenzó hace dos semanas y Funes ya ha tenido tiempo, entre entrenamientos y los dos primeros amistosos, para analizar qué posiciones tiene perfectamente cubiertas y en cuáles puede necesitar alguna pieza más o diferente. Hay jugadores que desde el inicio tuvieron el cartel para el público general de posibles salidas y, entre ellos, algunos están demostrando más que otros que pueden tener sitio en este Málaga de Primera División.

Haitam, motivado

Y uno al que se le ve con muchas ganas de demostrar que está preparado para quedarse es Haitam. Tras varias temporadas encadenando lesiones, el pensamiento inicial de la mayoría era que el canterano marroquí tendría que buscarse equipo en una categoría inferior para tener continuidad, pero el propio jugador se está empeñando en demostrar que los que piensen eso, tanto dentro como fuera del club, están equivocados.

A Haitam se le ha visto con muchísimas ganas de aportar en los dos primeros duelos de la pretemporada. Especialmente en el segundo contra el Al-Ittihad, donde se vio a un Haitam rápido al espacio, con confianza para encarar una y otra vez y con la personalidad para definir de cara a puerta. Lo intentó una y otra vez y estuvo cerca del gol de la victoria en varias ocasiones.

Piezas en los extremos

Tras varias campañas sufriendo un calvario con las lesiones, Haitam quiere volver a disfrutar del fútbol, y quiere hacerlo en el Málaga de Primera División. Por fin ha podido comenzar una pretemporada al mismo ritmo que el resto de compañeros y se le está notando. Si sigue demostrando, tiene muchas papeletas para mantenerse en la plantilla 2026/27, como recambio de David Larrubia en la banda derecha.

Ahora mismo el Málaga cuenta en los extremos con Larrubia, Joaquín, Lobete y el propio Haitam, con la posibilidad de que Ochoa o Juan Cruz también juegue en posiciones exteriores. Si el Málaga quisiera incorporar otro extremo, es probable que tenga que salir alguno, y Haitam no quiere ser esa salida.