Pretemporada
Pretemporada del Málaga CF: Semana de ‘stage’ y dos amistosos
La plantilla blanquiazul pondrá este lunes rumbo al Hotel Atalaya Park para una pequeña concentración que durará hasta el viernes, cuando pongan rumbo a Ceuta para el segundo partido de preparación de la semana
La pretemporada del Málaga CF entra en su tercera semana. La puesta a punto para llegar en las mejores condiciones al debut liguero en Primera -el 19 de agosto frente al Atleti en el Metropolitano- sigue su curso y en los próximos días la plantilla blanquiazul cambiará de escenario para continuar con el trabajo en una pequeña concentración veraniega en un lugar habitual en los últimos años, el Hotel Atalaya Park de Estepona.
Tras disfrutar del fin de semana de descanso (sábado y domingo) y volver al trabajo en la mañana del lunes en las instalaciones de La Rosaleda, la expedición blanquiazul pondrá rumbo por carretera hacia el Hotel Atalaya Park, donde permanecerán concentrados hasta el viernes elevando la carga de entrenamientos y partidos de preparación.
Dos amistosos consecutivos
Por primera vez en lo que va de pretemporada, el Málaga CF jugará dos amistosos en la misma semana, y además lo hará de manera consecutiva. Durante la concentración en Estepona, el conjunto blanquiazul se medirá al Al-Arabi SC catarí. Será el jueves a partir de las 19.00 horas en las instalaciones del Marbella Football Center, donde ya han jugado sus dos primeros encuentros de preparación del curso. Los seguidores blanquiazules podrán acudir a ver el encuentro a las gradas, pero tendrán que rascarse el bolsillo. A los organizadores se les ha ido la mano con el precio para ver un amistoso veraniego: ¡26 euros!
El punto y final al ‘stage’ en el Atalaya Park llegará el viernes por la mañana, momento en el que los de Funes partirán en barco hacia Ceuta para disputar, a partir de las 19.00 horas, el Trofeo Ciudad de Ceuta frente al equipo caballa en el Alfonso Murube. Por ahora, no hay noticias de que el encuentro vaya a sufrir ningún cambio pese a la situación de crisis que vive la ciudad en los últimos días. El club está atento a la evolución de la situación en Ceuta, pero de momento el choque sigue adelante.
Avance en la pretemporada
La pretemporada blanquiazul entra en una fase decisiva a dos semanas y media del estreno liguero en el Metropolitano (19 de agosto). Esta semana de concentración, con dos amistosos, tiene que servir para Funes y la dirección deportiva avancen en las decisiones sobre la continuidad de algunos jugadores. Tras el amistoso frente al Al-Ittihad, el técnico blanquiazul ya dejó claro que estos partidos sirven para tomar ciertas decisiones. Metidos ya en el mes de agosto, es el momento de decidir descartes para abrir hueco a los fichajes necesarios para terminar de reforzar una plantilla que debe competir con garantías en la máxima categoría del fútbol español.
Tras esta semana, ya solo quedarán 10 días para el debut en el regreso a LaLiga EA Sports tras ocho temporadas. Será la recta final de la preparación sobre el césped y la configuración de la plantilla en los despachos.
- Las tres plazas de Málaga con fatiga turística de materiales
- Empleados de San Pedro, en caravanas por la dificultad para acceder a un piso
- El Unicaja elige a su alero tirador: Simonas Lukosius, MVP de la última Final Four de la BCL
- Urbanismo de Málaga paraliza y sanciona una obra que ha dejado al descubierto los cimientos de un edificio en la Carretera de Cádiz: 'Queremos que dejen de excavar porque tenemos miedo
- Vecinos de Málaga se organizan para proteger el deteriorado Cerro de la Tortuga
- Simonas Lukosius seguirá los pasos de Tyson Carter en el Unicaja
- Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ceuta empieza a recuperar la calma tras la segunda noche de la crisis de entrada de migrantes
- El restaurante de Málaga que ofrece fiestas de la espuma y juegos de agua en su propio parque de bolas: con ludoteca, toboganes y juegos para todas las edades