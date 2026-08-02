Pretemporada del Málaga CF: Semana de ‘stage’ y dos amistosos

La pretemporada del Málaga CF entra en su tercera semana. La puesta a punto para llegar en las mejores condiciones al debut liguero en Primera -el 19 de agosto frente al Atleti en el Metropolitano- sigue su curso y en los próximos días la plantilla blanquiazul cambiará de escenario para continuar con el trabajo en una pequeña concentración veraniega en un lugar habitual en los últimos años, el Hotel Atalaya Park de Estepona.

Tras disfrutar del fin de semana de descanso (sábado y domingo) y volver al trabajo en la mañana del lunes en las instalaciones de La Rosaleda, la expedición blanquiazul pondrá rumbo por carretera hacia el Hotel Atalaya Park, donde permanecerán concentrados hasta el viernes elevando la carga de entrenamientos y partidos de preparación.

Dos amistosos consecutivos

Por primera vez en lo que va de pretemporada, el Málaga CF jugará dos amistosos en la misma semana, y además lo hará de manera consecutiva. Durante la concentración en Estepona, el conjunto blanquiazul se medirá al Al-Arabi SC catarí. Será el jueves a partir de las 19.00 horas en las instalaciones del Marbella Football Center, donde ya han jugado sus dos primeros encuentros de preparación del curso. Los seguidores blanquiazules podrán acudir a ver el encuentro a las gradas, pero tendrán que rascarse el bolsillo. A los organizadores se les ha ido la mano con el precio para ver un amistoso veraniego: ¡26 euros!

El punto y final al ‘stage’ en el Atalaya Park llegará el viernes por la mañana, momento en el que los de Funes partirán en barco hacia Ceuta para disputar, a partir de las 19.00 horas, el Trofeo Ciudad de Ceuta frente al equipo caballa en el Alfonso Murube. Por ahora, no hay noticias de que el encuentro vaya a sufrir ningún cambio pese a la situación de crisis que vive la ciudad en los últimos días. El club está atento a la evolución de la situación en Ceuta, pero de momento el choque sigue adelante.

Avance en la pretemporada

La pretemporada blanquiazul entra en una fase decisiva a dos semanas y media del estreno liguero en el Metropolitano (19 de agosto). Esta semana de concentración, con dos amistosos, tiene que servir para Funes y la dirección deportiva avancen en las decisiones sobre la continuidad de algunos jugadores. Tras el amistoso frente al Al-Ittihad, el técnico blanquiazul ya dejó claro que estos partidos sirven para tomar ciertas decisiones. Metidos ya en el mes de agosto, es el momento de decidir descartes para abrir hueco a los fichajes necesarios para terminar de reforzar una plantilla que debe competir con garantías en la máxima categoría del fútbol español.

Tras esta semana, ya solo quedarán 10 días para el debut en el regreso a LaLiga EA Sports tras ocho temporadas. Será la recta final de la preparación sobre el césped y la configuración de la plantilla en los despachos.