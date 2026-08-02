El Málaga CF lanza la tercera equipación con guiño a "nuestra tierra"

El Málaga CF ya tiene sus tres equipaciones para la próxima temporada 2026/27, la del retorno a la máxima categoría. El club blanquiazul acaba de sacar a la tercera indumentaria, una camiseta con guiño a la provincia, "nuestra tierra".

Homenaje a la provincia

La tercera camiseta que vestirán los de Funes este próximo curso será de color negro, con los detalles en rosa eléctrico, y los nombres de todos los municipios de la provincia grabados en la piel. Otro de los detalles que se puede apreciar es que en el interior del cuello dice "Ciudad de Málaga", siguiendo la estela del "Muy noble" de la primera y el "Muy leal", de la segunda indumentaria.

El club la presentó a primera hora de la tarde de este domingo a través de las redes sociales, con un vídeo protagonizado por el marbellí Dani Lorenzo y el malagueño Izan Merino, dos de los estandartes de la cantera que han terminado siendo líderes en el primer equipo.

El Málaga CF sigue tirando de sentido de pertenencia y lanza un nuevo guiño a la tierra. La segunda equipación, color salmón, estaba inspirada en la Iglesia de San Juan, con esos detalles en los hombres que recuerdan a la fachada del templo. Y ahora apela directamente a toda la provincia, de la que es el club más representativo.

El equipo de la provincia

"Porque el Málaga CF no entiende su historia sin la de los pueblos y ciudades que le dan vida. Cada municipio ha formado parte de este camino, llevando con orgullo su nombre junto al escudo y recordando que el sentimiento blanquiazul trasciende cualquier frontera. Esta tercera equipación nace precisamente para reconocer ese vínculo, agradecer el apoyo incondicional de toda una provincia y convertir en símbolo aquello que une a miles de malaguistas: el sentimiento de pertenencia. El diseño pone en valor una tierra diversa, orgullosa y apasionada, representada bajo una misma emoción: el malaguismo", dice el comunicado de presentación de la entidad de Martiricos.

"Más que una camiseta, esta equipación es el reflejo de una historia construida entre todos. Un homenaje a las raíces y a una tierra que siempre ha caminado unida detrás de un mismo escudo. Porque cuando juega el Málaga CF, no juega solo un equipo: juegan sus 103 municipios, juega toda una provincia", añade.

Esta tercera camiseta se pondrá a la venta a partir del lunes 3 de agosto, desde las 10:00 horas, en las tiendas oficiales del club ubicadas en La Rosaleda y en Calle Larios, además de en la tienda online de la página oficial del Málaga CF.