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El AD Ceuta mantiene el amistoso ante el Málaga CF pese a la crisis migratoria

El conjunto caballa confirma que el partido del próximo viernes en el Alfonso Murube se disputará con normalidad, en una semana en la que el Málaga también se medirá al Al-Arabi SC dentro de su exigente calendario de pretemporada

Estadio Alfonso Murube.

Estadio Alfonso Murube. / AD Ceuta

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Álvaro Borrego

La AD Ceuta ha confirmado que el amistoso frente al Málaga CF se disputará finalmente con total normalidad el próximo viernes 7 de agosto (19:00 horas) en el estadio Alfonso Murube, pese a la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. El conjunto caballa ha decidido mantener la celebración del encuentro, correspondiente al XII Trofeo de Feria, mientras que el equipo de Juanfran Funes afrontará una intensa semana de pretemporada, ya que un día antes se enfrentará al Al-Arabi SC, que será el tercer encuentro que dispute en el Marbella Football Center despues de los dos empates cosechados contra el Leicester City (3-3) y el Al-Ittihad (2-2).

El Trofeo de Feria sigue adelante

La decisión del Ceuta llega después de que el primer equipo regresara este domingo a la ciudad tras completar una concentración en las instalaciones de Montecastillo, en Jerez de la Frontera. Desde el club han considerado conveniente mantener el desarrollo del encuentro pese a la situación que vive la ciudad en los últimos días.

El choque corresponde a la duodécima edición del Trofeo de Feria y las entradas ya tienen precios fijados por la entidad ceutí: entre 5 y 10 euros para los abonados y entre 10 y 20 euros para el público general.

El quinto test del Ceuta

El encuentro frente al Málaga será el quinto amistoso de la pretemporada para el conjunto caballa. Durante su estancia en Jerez, el Ceuta se midió al Juventud de Torremolinos, Sevilla, Cádiz y Granada, firmando un balance de dos victorias y dos derrotas. Los ceutíes vencieron al Cádiz (3-1) y al Granada (1-0), mientras que cayeron frente al Juventud de Torremolinos (0-1) y al Sevilla (1-2).

Noticias relacionadas y más

Dos amistosos en menos de 24 horas

El Málaga llegará al Alfonso Murube tras disputar otro compromiso de pretemporada apenas un día antes. El conjunto blanquiazul se enfrentará el jueves 6 de agosto, a las 20:00 horas, al Al-Arabi SC en el Marbella Football Center, por lo que Juanfran Funes aprovechará ambos encuentros para seguir repartiendo minutos y ultimando la preparación del equipo antes del inicio de LaLiga EA Sports.

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