Alfonso Herrero, la nota positiva en el Málaga CF antes de iniciar el 'stage' en Estepona

Tras dos días de descanso, el Málaga CF ha vuelto este lunes a los entrenamientos para dar comienzo a una semana importante en su preparación para el regreso a Primera División. La principal noticia de la sesión celebrada en el anexo de La Rosaleda fue la reincorporación progresiva de Alfonso Herrero al trabajo con el grupo, antes de que la plantilla pusiera rumbo a Estepona para realizar un nuevo 'stage' de pretemporada.

Alfonso Herrero da un paso al frente

Los futbolistas dirigidos por Juanfran Funes completaron una intensa sesión matinal en la que combinaron un circuito físico con trabajo técnico con balón. La mejor noticia para el cuerpo técnico fue volver a ver al guardameta toledano participando parcialmente en la dinámica grupal, un paso más en su recuperación cuando cada vez queda menos para el inicio liguero, poco más de dos semanas.

También evolucionó de forma positiva Juan Cruz, que realizó un entrenamiento parcial alternando ejercicios en el gimnasio y sobre el césped, mientras continúa acercándose a su regreso con el resto de sus compañeros. Por el contrario, Ramón, Moussa, Juanpe y Murillo permanecieron al margen del grupo y prosiguieron con sus respectivos procesos de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos del club.

Empieza la concentración en Estepona

Tras el entrenamiento, la expedición blanquiazul se desplaza hasta el Hotel Atalaya Park, donde llevará a cabo una concentración de varios días para seguir preparando la temporada.

El primer entrenamiento en tierras esteponeras está previsto para este lunes a las 19.00 horas en las instalaciones del Atalaya Football Center. La planificación continuará el martes con una doble sesión de trabajo, programada para las 09.15 horas y las 19.00 horas, con el objetivo de seguir incrementando la carga física y afinar los conceptos tácticos del equipo.

El Málaga juega esta semana dos amistosos de forma consecutiva. / La Otra Foto

Dos partidos esta semana

A la vez de esa carga física, también será importante gestionar la carga de minutos en las piernas porque el Málaga CF afronta un doble cita de amistosos. Además, consecutiva. El conjunto blanquiazul se enfrentará al Al-Arabi SC el próximo jueves 6 de agosto, a partir de las 20.00 horas, en el Marbella Football Center. Será el tercer encuentro que dispute el equipo este verano, ahora ante uno de los clubes históricos de la Qatar Stars League.

El siguiente será el viernes, desde las 19.00 horas, ante el Ceuta de José Juan Romero en el Trofeo 'Ciudad de Ceuta'. Será el primer rival español al que se enfrenten los de Funes esta temporada y servirá de precedente para volver, el 12 de agosto, al fin, a La Rosaleda con todo el malaguismo para jugar el Trofeo Costa del Sol ante el Fulham de la Premier League.