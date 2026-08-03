Campaña de abonados: El Málaga CF cierra con un 99,96% de renovaciones

La 'Malagamanía' sigue al alza. Este domingo concluyó el plazo para que los seguidores blanquiazules renovasen sus abonos y, al cierre de esta primera fase de la campaña, se confirma que el 99,96% de los abonados han vuelto a sacar sus carnés para ver desde las gradas de La Rosaleda los encuentros del equipo blanquiazul en su regreso a la máxima categoría después de ocho temporadas.

El club no ha aportado aún la cifra oficial de abonados, pero con esos cálculos debe andar en torneo a los 26.540, muy cerca del tope de 26.550 marcado por la entidad. Esto hace que vaya a ser casi imposible que los miles de seguidores que aguardan su oportunidad en la lista de espera puedan hacerse con uno de esos 10-12 abonos que hayan podido quedar sin dueño en estos momentos.

Ya lo advirtió el director general Kike Pérez en una de sus últimas apariciones públicas, en la sede de Cervezas Victoria tras el acuerdo de patrocinio firmado hasta 2031 entre la marca y la entidad blanquiazul. Aquel día, la cifra de renovaciones ya iba por 25.800. "Estamos desbordados. Pensábamos que íbamos a tener un 90 y largo por cierto de renovaciones, pero la afición está respondiendo al 100%. No va a haber opción a acoger a nuevos abonados con el carné malaguista", anunció.

Segunda fase de la campaña

Durante el lunes 3 y el martes 4 de agosto, las taquillas de La Rosaleda permanecerán cerradas. Finalmente, dada la alta tasa de renovación, el Málaga ha decidido no habilitar el cambio de asientos. "Finalmente, no se abrirá el proceso de cambio de asiento. Si algún abonado tiene una incidencia relacionada con su abono, desde taquillas se atenderá de forma personalizada, estudiando cada situación para ofrecer la mejor solución posible", explica el club a través de un mensaje en las redes sociales.

Si todo sigue según se explicó al inicio de campaña, a partir del viernes 7 será el turno para las nuevas altas, aunque la disponibilidad va a ser muy limitada. En esa fase, el club llamará por orden de antigüedad del carné malaguista y unos pocos agraciados podrán unirse a la masa social de abonados blanquiazules.