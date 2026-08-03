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Málaga CF - Levante: Horarios confirmados para la 4ª jornada de LaLiga

El segundo partido oficial del curso en La Rosaleda para los de Juanfran Funes ya tienes fecha y hora confirmada

Aficioandos blanquiazules en La Rosaleda.

Aficioandos blanquiazules en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

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Manuel García

Manuel García

Nuevo horario confirmado para el Málaga CF. Los aficionados blanquiazules ya pueden saber cuándo será el segundo encuentro oficial de la temporada en La Rosaleda. LaLiga ha publicado los horarios de la 4ª jornada de Primera División, en la que los de Funes jugarán en Martiricos frente al Levante.

Málaga CF-Levante, en La Rosaleda

El encuentro del Málaga CF frente al Levante en La Rosaleda se jugará el domingo 6 de septiembre, a partir de las 18.30 horas. Un buen horario para que el feudo blanquiazul vuelva a estar hasta los topes animando a su equipo. Hay que recordar que el estreno en casa será en la jornada 2, el lunes 24 de agosto, a partir de las 21.00 horas, frente al Deportivo de la Coruña.

Las dos primeras salidas de la temporada también tienen fecha y hora confirmada. Los de Funes abrirán el campeonato en el Riyadh Air Metropolitano frente al Atlético de Madrid el miércoles 19 de agosto (21.00 horas). Y en la jornada 3 visitarán el Bernabéu para medirse al Real Madrid el domingo 30 de agosto a las 17.00 horas.

Horarios confirmados

Jornada 1: Atlético de Madrid - MÁLAGA CF. Miércoles 19 de agosto, 21.00 horas.

Jornada 2: MÁLAGA CF - Deportivo de la Coruña. Lunes 24 de agosto, 21.00 horas.

Jornada 3: Real Madrid - MÁLAGA CF. Domingo 30 de agosto, 17.00 horas.

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Jornada 4: MÁLAGA CF - Levante. Domingo 6 de septiembre, 18.30 horas.

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