Días cruciales para la operación salida del Málaga CF

La pretemporada del Málaga CF entra en una de sus semanas más decisivas. Más allá de las sensaciones deportivas, los dos encuentros amistosos que disputará el conjunto blanquiazul en apenas 24 horas, el jueves y el viernes, pueden marcar el futuro de varios futbolistas que siguen sin tener asegurada su continuidad. Cada minuto contará para un equipo que necesita hacer hueco en la plantilla antes de cerrar los últimos refuerzos del verano.

Una plantilla al límite

La incorporación de Salinas ha elevado a 26 las fichas profesionales ocupadas en el primer equipo, además de las de Aaron Ochoa y Rafita, que podrán tener dorsal del filial al no llegar a los 23 años la próxima temporada. Por lo que es una cifra que obliga al club a mover ficha antes del cierre del mercado.

La dirección deportiva trabaja con la idea de reforzar todavía varias posiciones y, salvo cambio de planes, busca incorporar un par de movimientos que podrían llegar en el pivote, el puesto de central, un mediocentro de perfil creativo y en los últimos días otro posible lateral izquierdo. Lo que llegue lo va a marcar lo que salga y, aún más importante, el cómo.

José Salinas se presentó este viernes como nuevo jugador del Málaga CF. / A. Borrego

Para que esas operaciones puedan hacerse realidad será necesario liberar espacio. Por ello, las próximas semanas se antojan fundamentales tanto para el cuerpo técnico como para Loren Juarros, que deberá resolver una operación salida que todavía mantiene varios frentes abiertos, bien mediante cesión, bien mediante venta o bien mediante la rescisión del contrato que cuenta igualmente para el límite salarial.

Dos partidos para convencer

El primer examen llegará este jueves a las 19.00 horas frente al Al-Arabi SC en el Marbella Football Center. Apenas un día después, el viernes a las 19.00 horas, el Málaga visitará el estadio Alfonso Murube para medirse a la AD Ceuta de José Juan Romero, completando dos amistosos consecutivos que permitirán repartir minutos entre prácticamente toda la plantilla.

Con dos encuentros en menos de 24 horas y una semana marcada por el trabajo físico en la concentración de Estepona, Juanfran Funes tendrá la oportunidad de ver en acción a todos sus jugadores en cada uno de los dos partidos. La participación de cada futbolista podría ser un indicador importante sobre el papel que puede desempeñar durante la temporada.

Los focos apuntan a varias posibles salidas

Aunque el club mantiene la máxima discreción, son varios los nombres que han aparecido durante las últimas semanas alrededor de una posible salida. Moussa, Haitam y Julen Lobete figuran entre los futbolistas cuyo futuro ha generado más incertidumbre, mientras que también ha cobrado fuerza la posibilidad de que Juanpe pueda abandonar La Rosaleda con destino al Gamba Osaka japonés, según han apuntado algunos portales asiáticos.

Juanpe dijo adiós a la temporada después de una exhibición en Riazor. / LaLiga

Ninguna de estas operaciones está cerrada, pero la falta de protagonismo en los próximos amistosos podría interpretarse como una pista sobre las intenciones del cuerpo técnico. Del mismo modo, una actuación convincente podría cambiar el escenario para alguno de ellos y retrasar cualquier decisión definitiva. Hasta el 1 de septiembre queda aún mucho tiempo.

El tiempo juega en contra

Tras los encuentros frente al Al-Arabi y la AD Ceuta, el Málaga afrontará el Trofeo Costa del Sol ante el Fulham, el último test antes del estreno liguero frente al Atlético de Madrid. A partir de ahí, el foco se trasladará definitivamente al mercado, donde el club deberá acelerar las operaciones pendientes con tres jornadas a disputar antes de que se cierre y qué tres jornadas: Atlético, Deportivo de A Coruña y Real Madrid.

Con el inicio de LaLiga cada vez más cerca y la ventana de fichajes acercándose a su recta final, los próximos días serán cruciales. Lo que a simple vista parecen dos amistosos más de pretemporada puede terminar siendo el punto de inflexión para definir qué jugadores continúan en el proyecto y cuáles pondrán fin a su etapa en el Málaga CF antes del cierre del mercado.