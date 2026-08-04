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Entrenamiento

Ramón da un paso al frente y completa el entrenamiento en Estepona

El centrocampista vuelve a ejercitarse con normalidad en la segunda jornada del 'stage' de pretemporada, mientras Juan Cruz se mantiene al margen por una sobrecarga en los isquiotibiales

Ramón, en el inicio de la pretemporada con el Málaga CF.

Ramón, en el inicio de la pretemporada con el Málaga CF. / Málaga CF

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Álvaro Borrego

El Málaga CF continúa acumulando sesiones de trabajo en la concentración de Estepona y este martes ha dejado una de las noticias más esperadas del verano. Ramón completó toda la sesión junto al resto de sus compañeros, una imagen muy positiva para el cuerpo técnico de Juanfran Funes después de varios días de trabajo específico.

La plantilla blanquiazul se ejercitó desde las 09.15 horas en el Atalaya Football Center, en una sesión en la que se alternó el trabajo físico con ejercicios técnicos con balón, siguiendo la planificación habitual de esta fase de la pretemporada.

Ramón vuelve a la dinámica del equipo

La presencia de Ramón junto al resto de la plantilla supone un paso importante en su puesta a punto. El centrocampista realizó el entrenamiento al completo y continúa ganando ritmo de competición con la vista puesta en los próximos amistosos y en el inicio de LaLiga EA Sports.

También dejó buenas sensaciones Alfonso Herrero, que realizó parte del entrenamiento con el grupo antes de completar un trabajo específico sobre el césped.

Los jugadores del Málaga Cf en el entrenamiento matutino.

Los jugadores del Málaga Cf en el entrenamiento matutino. / Málaga CF

Juan Cruz, al margen

La nota menos positiva de la mañana fue la ausencia de Juan Cruz en el trabajo colectivo. El extremo permaneció al margen por una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna derecha, una dolencia que ya le impidió completar con normalidad la jornada anterior. Por su parte, Pablo Arriaza guardó reposo debido a un proceso de gastroenteritis y no pudo participar en la sesión junto al resto de sus compañeros.

Tres jugadores siguen recuperándose

Mientras tanto, Juanpe, Moussa y Murillo continúan inmersos en sus respectivos procesos de recuperación y trabajaron al margen del grupo, siguiendo los planes marcados por los servicios médicos del club.

El Málaga volverá a ejercitarse este miércoles, nuevamente desde las 09:15 horas en el Atalaya Football Center, en la última sesión antes del primero de los dos amistosos consecutivos que cerrarán la concentración.

Dos partidos en apenas 24 horas

La estancia en Estepona concluirá con dos exigentes compromisos de preparación. El primero llegará este jueves 6 de agosto, cuando el Málaga se enfrente al Al-Arabi SC en el Marbella Football Center a partir de las 20.00 horas.

Noticias relacionadas y más

Sin apenas tiempo para el descanso, el conjunto de Juanfran Funes viajará a Ceuta para disputar el viernes 7 de agosto, desde las 19.00 horas, el Trofeo de Feria de Ceuta frente a la AD Ceuta en el Estadio Alfonso Murube.

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