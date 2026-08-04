Pretemporada
Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria del Málaga CF: precio de las entradas y fechas de compra
El club pone en marcha la venta de localidades para el duelo ante el Fulham FC, que servirá como presentación del equipo de Juanfran Funes en La Rosaleda el próximo 12 de agosto
Álvaro Borrego
El Málaga CF ha abierto el proceso de venta de entradas para la XXXVI edición del Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria, que enfrentará al conjunto blanquiazul con el Fulham FC el próximo 12 de agosto a las 21.00 horas en La Rosaleda. El club ha establecido diferentes plazos de compra para abonados, que tienen que pagar igualmente, poseedores del Carné Malaguista y público general, con el objetivo de dar prioridad a sus aficionados más fieles.
Los abonados tendrán prioridad
Los abonados serán los primeros en poder adquirir su localidad. Los días 4 y 5 de agosto deberán hacerlo exclusivamente a través de su área privada en la web oficial del club, mientras que el 6 y 7 de agosto también podrán comprarla en las taquillas de La Rosaleda, abiertas de 10:00 a 19:30 horas. El Málaga recuerda que la entrada para este encuentro no está incluida en el abono, aunque los socios infantiles abonarán un precio único de 10 euros, independientemente de la zona del estadio.
Precios para abonados y público general
El Málaga CF también ha hecho pública la tabla de precios para el Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria, con tarifas diferenciadas para abonados y aficionados no abonados. Las entradas para los socios oscilan entre los 10 euros del Fondo Alto y los 25 euros de Tribuna Media Central, mientras que para el público general los precios van desde 25 euros hasta 70 euros, dependiendo de la ubicación elegida. Además, el club ha confirmado que todos los abonados infantiles pagarán únicamente 10 euros, con independencia de la zona del estadio en la que se encuentre su asiento.
Carné Malaguista y venta al público
Los poseedores del Carné Malaguista dispondrán de un período exclusivo entre el 5 y el 9 de agosto, únicamente a través de la página web del club, pudiendo acudir también a las taquillas desde el 10 de agosto. Ese mismo día comenzará la venta para el público general, tanto de forma online como presencial, una vez liberadas las localidades no adquiridas por los abonados, que perderán su precio preferente a partir del 8 de agosto.
El choque frente al conjunto londinense, que milita en la Premier League, será además la presentación oficial del Málaga ante su afición antes del estreno liguero frente al Atlético de Madrid, previsto para el 19 de agosto. El Trofeo Costa del Sol volverá así a convertirse en una de las grandes citas del verano para la afición blanquiazul.
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