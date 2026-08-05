AD Ceuta - Málaga CF: horario, dónde ver por televisión y precio de las entradas

El Málaga CF afronta este viernes un nuevo examen de preparación antes del inicio de LaLiga EA Sports. El equipo dirigido por Juanfran Funes visitará a la AD Ceuta en el XII Trofeo 'Ciudad de Ceuta', un encuentro que finalmente se disputará con total normalidad después de que el conjunto caballa confirmara que mantiene el amistoso pese a la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

Será el cuarto compromiso del verano para los blanquiazules y el segundo en menos de 24 horas, ya que el jueves se enfrentarán al Al-Arabi SC en el Marbella Football Center. Una prueba importante en clave mercado de fichajes para ver qué jugadores siguen pugnando por un lugar entre las 25 fichas profesionales y quiénes tienen su futuro decantado hacia una salida.

El Málaga CF ganó 1-4 en su última visita a Ceuta. / LaLiga

Horario y estadio

El partido entre el Málaga CF y la AD Ceuta se disputará este viernes 7 de agosto, a partir de las 19.00 horas, en el Estadio Alfonso Murube.

El choque servirá para que Juanfran Funes continúe repartiendo minutos entre toda la plantilla en un tramo decisivo de la preparación estival. Tras los empates frente al Leicester City (3-3) y el Al-Ittihad (2-2), el técnico blanquiazul afrontará dos amistosos consecutivos con apenas unas horas de diferencia.

Precio de las entradas

Los aficionados que quieran acompañar al Málaga en Ceuta todavía pueden hacerse con una localidad para presenciar el encuentro desde las gradas del Alfonso Murube. La AD Ceuta ha establecido un precio de entre 5 y 10 euros para sus abonados, mientras que las entradas para el público general oscilan entre los 10 y los 20 euros, en función de la zona del estadio.

Televisión

Los seguidores malaguistas que no puedan desplazarse hasta Ceuta también tendrán la posibilidad de seguir el encuentro en directo. 101 TV ofrecerá la retransmisión en abierto del amistoso, como ya viene haciendo durante las últimas pretemporadas del conjunto blanquiazul.

El duelo podrá verse a través de la TDT y también mediante la plataforma digital 101 Play, donde la cadena volverá a acercar el partido a los aficionados.