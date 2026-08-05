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El Atlético de Madrid acelera el mercado antes de recibir al Málaga CF: Julián Álvarez, Ruggeri, Molina...

La salida del argentino, rumbo al Barcelona, es la gran operación que marca el verano del primer rival blanquiazul a dos semanas del estreno liguero

Simeone y Julián Álvarez, esta pasada temporada.

Simeone y Julián Álvarez, esta pasada temporada. / Juanjo Martín / EFE

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Álvaro Borrego

El Málaga CF ya tiene marcado en rojo el 19 de agosto, fecha en la que visitará el Riyadh Air Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid en la primera jornada de LaLiga EA Sports. El encuentro, fijado para las 21.00 horas, llegará con mucho trabajo todavía por delante para ambos clubes, ya que el mercado de fichajes permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre y tanto malaguistas como colchoneros afrontarán las primeras jornadas con sus plantillas aún en construcción.

Mientras el conjunto de Juanfran Funes continúa perfilando su proyecto para la nueva temporada, el Atlético también vive unas semanas de intensa actividad en los despachos. La dirección deportiva rojiblanca trabaja en varios frentes tanto de entradas como de salidas con el objetivo de completar una plantilla que volverá a pelear por todos los títulos.

Julián Álvarez, la gran duda

Uno de los nombres propios del mercado rojiblanco sigue siendo el de Julián Álvarez. El Atlético de Madrid no renuncia a mantener a su estrella y, según las últimas informaciones, Deco, director deportivo del Barcelona, se ha desplazado a Madrid para mantener una reunión con el delantero argentino y su entorno con el objetivo de explorar una posible operación hacia el club blaugrana después que en la segunda jornada del Mundial, el argentino expresara su deseo de abandonar el Atleti. Se trata de una negociación compleja, pero que demuestra que el club catalán sigue buscando un golpe de efecto antes del cierre del mercado.

Julián Álvarez, con la camiseta del Atlético de Madrid

Julián Álvarez, con la camiseta del Atlético de Madrid. / EFE

Posibles salidas y más movimientos

En el capítulo de salidas, el Atlético también estudia diferentes ofertas. Nahuel Molina aparece en el radar de la Roma, club que ha mostrado interés por hacerse con el lateral argentino, mientras que Matteo Ruggeri también ha recibido propuestas económicas importantes que están siendo valoradas por la entidad rojiblanca. De hecho, ni siquiera ha viajado a Corea con el equipo para cerrar su salida.

Estos posibles movimientos llegan después de un verano en el que el Atlético ya ha reforzado su plantilla con incorporaciones como Álex Grimaldo, Kang-in Lee y Hjulmand entre otros futbolistas que ya trabajan a las órdenes de Diego Simeone.

Simeone conversa con sus jugadores en el entrenamiento de este lunes. EFE/ Javier Lizon. (Atlético Madrid)

Simeone espera un par de refuerzos antes de empezar la Liga. / Atlético de Madrid

Los internacionales regresan poco a poco

Otro de los condicionantes de la preparación rojiblanca ha sido la participación de varios futbolistas en la final del Mundial de Clubes. Los jugadores que disputaron ese encuentro tienen previsto incorporarse a los entrenamientos el próximo lunes, mientras que otros, como Giuliano Simeone, ya han comenzado a ejercitarse con el grupo.

Noticias relacionadas y más

Con varios asuntos todavía por resolver en el mercado y la plantilla aún lejos de estar cerrada, el Atlético de Madrid llegará al estreno liguero frente al Málaga con deberes pendientes. Un escenario muy similar al del conjunto blanquiazul, que también espera completar varias operaciones antes del cierre del mercado del 1 de septiembre.

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