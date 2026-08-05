Vídeo
El Málaga CF, Antonio de la Torre y Salva Reina cierran el círculo de los ascensos: de Primera RFEF a Primera División
Los dos actores han culminado la trilogía que inició el club de Martiricos con su descenso a la tercera categoría y que ahora ha terminado después de subir a LaLiga EA Sports
Empezó con 'Lo difícil', siguió con 'La subida' y el camino termina ahora con 'La vuelta'. Tres campañas del Málaga CF, de la mano de Antonio de la Torre y Salva Reina, que empezaron con aquel descenso a los infiernos de Primera RFEF y que ahora termina con el ascenso a Primera División solo tres años después.
Dos ascensos en tres años
Es una historia que ha cerrado el club de Martiricos por medio de un vídeo que supone un legado. Los dos actores malagueños participaron en 2023 de la campaña de abonados con un emotivo lema "No es fácil irse. Pero más difícil es pedirte que te quedes". Antonio de la Torre aparecía sentado en las gradas de La Rosaleda, mientras Salva Reina barría con la escoba por su zona. "Caballero, nos tenemos que ir", después del descenso, y la respuesta: "Ese es el problema".
El Málaga CF ha cerrado ahora ese pequeño vídeo con una actualización del actor del barrio de Ciudad Jardín. Se ve su persona en el presente, una fila más arriba, que le comenta al del pasado: "Tranquilo, hemos vuelto". Solo tres años después de aquel momento y ahora, a dos semanas de que el escudo blanquiazul vuelva a estar en Primera División con un estreno inmaculado como es el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano el próximo 19 de agosto.
Precisamente, el spot termina con el lema de la campaña de abonos, que ha vuelto a demostrar la fidelidad incomparable del malaguismo al alcanzar los 26.550 abonados y un impresionante 99,96 % de renovaciones: "Lo conseguimos mucho antes de conseguirlo". Apenas una decena de asientos no van a ser ocupados por las mismas personas que llevaron al equipo desde Segunda hasta Primera.
Agradecimientos
"El Málaga CF quiere expresar su más sincero agradecimiento a Antonio de la Torre y Salva Reina por volver a participar, de manera completamente altruista, en un proyecto del club. Su implicación durante las tres campañas ha permitido completar una historia que comenzó en Primera RFEF, continuó en Segunda División y encuentra ahora su desenlace en Primera División. Del mismo modo, la entidad agradece el compromiso y la colaboración de la agencia FENOMENAL y de GOLDA, fundamentales para hacer realidad esta iniciativa.
Contar con una afición que nunca deja de responder es uno de los mayores patrimonios del Málaga CF. Los 26.550 abonados que acompañarán al equipo en LaLiga EA Sports son la mejor prueba de ese sentimiento, pero también lo son malaguistas como Antonio de la Torre y Salva Reina, que ponen su talento y su profesión al servicio de unos colores que también sienten como propios", cierra el club de Martiricos en su comunicado.
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