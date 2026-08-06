Juanpe regresa al grupo antes del doble compromiso del Málaga CF

El Málaga CF ha completado este jueves una nueva sesión de entrenamiento en las instalaciones del Atalaya Football Center de Estepona, donde el conjunto de Juanfran Funes ha ultimado los detalles del primero de los dos encuentros amistosos que disputará en apenas 24 horas. La plantilla ha centrado el trabajo en aspectos técnico-tácticos y en las acciones de estrategia a balón parado, en la recta final de una intensa semana de concentración.

La nota positiva: Juanpe vuelve con el grupo

La mejor noticia de la mañana ha sido la reincorporación progresiva de Juanpe a la dinámica grupal. El centrocampista ha vuelto a ejercitarse junto a sus compañeros tras varios días al margen, un paso adelante en su puesta a punto que supone una buena noticia para el cuerpo técnico.

Sin embargo, su situación sigue generando incertidumbre. Juanpe es uno de los futbolistas que podría abandonar el Málaga CF antes del cierre del mercado. Por el momento, el centrocampista continúa siendo uno de los nombres que figuran en la operación salida de un club que busca ajustar una plantilla que actualmente se encuentra al límite.

Primer examen ante el Al-Arabi

El conjunto blanquiazul afrontará esta tarde, a las 20:00 horas, su tercer amistoso del verano frente al Al-Arabi SC en el Marbella Football Center. Después del doble empate frente al Leicester City (3-3) y el Al-Ittihad (2-2), el equipo de Juanfran Funes buscará dar un paso adelante en sensaciones y seguir acumulando minutos de competición.

El encuentro podrá seguirse en directo a través de 101 TV, que volverá a ofrecer el partido en abierto para los aficionados que no puedan desplazarse hasta las instalaciones marbellíes.

Sin descanso: mañana toca el Ceuta

La exigencia de la pretemporada continuará apenas 24 horas después. Mañana viernes, a las 19:00 horas, el Málaga CF visitará el Alfonso Murube para enfrentarse a la AD Ceuta FC en el Trofeo de Feria, un nuevo compromiso que permitirá a Juanfran Funes seguir repartiendo minutos y probando diferentes variantes antes del inicio de LaLiga.

Con dos partidos consecutivos, el cuerpo técnico espera seguir aumentando el ritmo competitivo de la plantilla mientras define el equipo y continúa pendiente de un mercado de fichajes que todavía puede traer movimientos tanto en el capítulo de incorporaciones como en el de salidas.