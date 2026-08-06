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Pretemporada

Málaga CF - Al-Arabi SC: Estadio, horario, televisión y precio de las entradas

El conjunto blanquiazul jugará este jueves su tercer amistoso de la pretemporada durante su concentración en Estepona frente al equipo catarí

El once inicial del Málaga ante el Al Ittihad.

El once inicial del Málaga ante el Al Ittihad. / Agencia LOF (La Otra Foto)

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Manuel García

Manuel García

El Málaga CF ha regresado este lunes a los entrenamientos y pone ya rumbo hacia una pequeña concentración de pretemporada en el Hotel Atalaya Park de Estepona. El conjunto blanquiazul realizará un 'stage', durante el que jugará su tercer amistoso del verano. Tras empatar en los dos primeros duelos -Leicester (3-3) y Al-Ittihad (2-2)-, los de Funes se medirán este jueves al Al-Arabi SC catarí.

Fecha y horario

El encuentro ante el Al-Arabi SC se jugará en el Marbella Football Center, mismo escenario que los dos primeros encuentros de pretemporada. Será este jueves 6 de agosto, a partir de las 20.00 horas.

Entradas

Los aficionados blanquiazules tendrán la oportunidad de ver en directo el tercer amistoso del verano. Pero no será nada barato. Los seguidores que deseen ver el choque en las gradas del estadio tendrán que rascarse el bolsillo. Las entradas se pueden comprar en la web oficial del Marbella Football Center por ¡26 euros!

Televisión

Para los que prefieran verlo desde el salón de casa, el Málaga CF- Al-Arabi SC contará con retransmisión en abierto por televisión. Como viene siendo habitual los últimos veranos, 101 TV emitirá el encuentro para todos los aficionados que no se den cita en el Marbella Football Center. El encuentro se podrá seguir a través de la TDT y en la plataforma de la cadena 101play.

Noticias relacionadas y más

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, así como las declaraciones de los protagonistas del Málaga CF en Marbella.

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