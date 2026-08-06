Málaga CF - Al-Arabi SC: nueva prueba para seguir creciendo en la pretemporada

El Málaga CF afronta este jueves su tercer compromiso de preparación estival (20.00 horas/101 TV). Tras medirse al Leicester City (3-3) y al Al-Ittihad saudí (2-2), el conjunto de Juanfran Funes vuelve a saltar al césped del Marbella Football Center para enfrentarse al Al-Arabi SC de Catar en un encuentro que servirá para continuar afinando la puesta a punto cuando restan dos semanas para el estreno liguero frente al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano.

Después de las dos primeras pruebas, el cuerpo técnico sigue centrado en acumular minutos, repartir cargas de trabajo y seguir asentando una idea de juego que ya comenzó a verse desde el primer amistoso. La intensidad en la presión, la salida de balón y el protagonismo con la posesión continúan siendo las principales señas de identidad de un equipo que todavía se encuentra en plena fase de construcción.

Más minutos para los nuevos

El encuentro ante el conjunto catarí volverá a ser una oportunidad para que Fernando Calero, José Salinas, Juan Cruz y Carlos Dotor continúen sumando minutos con la camiseta blanquiazul. Además, el técnico de Loja seguirá observando de cerca el rendimiento de varios jugadores que podrían estar en la rampa de salida de cara a ajustar esas 25 fichas profesionales.

También será una buena ocasión para que futbolistas que han ido recuperándose de sus problemas físicos continúen entrando en la dinámica competitiva. El objetivo del cuerpo técnico es que la mayoría de la plantilla llegue con ritmo al último amistoso de la pretemporada, el Trofeo Costa del Sol frente al Fulham.

Pendientes de la enfermería

El Málaga sigue afrontando la preparación con varias bajas importantes. Moussa, Juanpe y Murillo continúan inmersos en sus respectivos procesos de recuperación, mientras que el cuerpo técnico mantiene la cautela con otros futbolistas como Juan Cruz que han arrastrado molestias durante los últimos días. Alfonso Herrero ha empezado a acumular minutos con el grupo esta semana, será importante si está preparado para hacerlo en un amistoso.

Alfonso Herrero permanece en el gimnasio por unas molestias en el tobillo. / Málaga CF

Un rival con experiencia internacional

El Al-Arabi SC llega a la cita como uno de los clubes históricos del fútbol catarí y supondrá un nuevo examen de nivel para los blanquiazules. El conjunto de Doha afronta igualmente la recta final de su preparación antes del inicio de las competiciones oficiales, por lo que el choque se presenta exigente para ambos equipos.

Más allá del resultado, el encuentro permitirá al Málaga CF seguir aumentando el ritmo competitivo y comprobar la evolución de varios automatismos tácticos antes de encarar el tramo decisivo del verano.

Últimos amistosos antes del estreno liguero

El duelo frente al Al-Arabi SC será el tercero de los cinco amistosos programados por el Málaga este verano. Después llegará el compromiso frente a la AD Ceuta, que se disputará el viernes 7 de agosto a las 19.00 horas en el Estadio Alfonso Murube, antes de cerrar la pretemporada con el Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria ante el Fulham FC, el miércoles 12 de agosto a las 21.00 horas en La Rosaleda.

Con cada partido, Juanfran Funes espera acercarse al once que debutará en LaLiga EA Sports frente al Atlético de Madrid, aunque la gestión de cargas, el reparto de minutos y la recuperación de los futbolistas lesionados seguirán marcando las decisiones del técnico durante estos últimos días de preparación.