El Málaga CF empieza a coger vuelo (4-2)

Primera victoria de la pretemporada para un Málaga CF al que se le empieza a ver ritmo de competición. Mejoró en lo físico y en calidad de juego con respecto a los dos primeros amistosos del verano y se llevó el triunfo por 4-2 ante el Al-Arabi SC catarí. Los de Funes mostraron una buena imagen con balón y sin balón, dejando claro que las virtudes de este equipo están en la valentía y en hacer una buena presión en campo contrario cuando toca remangarse. Ochoa, Adrián Niño y Eneko Jauregi, por partida doble, hicieron los tantos blanquiazules.

Control absoluto en el inicio

Buenos primeros minutos del Málaga CF, dominio absoluto frente al cuadro catarí. Combinaciones, movilidad, presión alta cuando tocaba. Se veía por momentos a un Málaga mucho más rodado que en los anteriores ‘bolos’ de pretemporada. La primera ocasión clara fue para Rafa. Remató al primer toque dentro del área y se le marchó el disparo desviado por poco.

Niño celebra uno de los cuatro goles ante el Al-Arabi SC /

Problemas físicos en el Al-Arabi a los 10 minutos de comenzar. Tanto Ferfoot como Qadari tuvieron que ser sustituidos antes del primer cuarto de hora de encuentro. Siguió atacando el Málaga. De nuevo Rafa, ahora de cabeza a la salida de un córner botado por Ochoa, tuvo la opción de marcar. Se le fue alto. Y a los 20 minutos fue el propio Ochoa el que abrió el marcador con un golazo. Larrubia la puso al área, Puga la dejó pasar y el balón cayó en las botas del canterano, que la puso en la escuadra tras controlar.

Se calentó el partido tontamente. Las protestas airadas contra el colegiado del choque le costaron la roja a Cosmin Contra, entrenador del Al-Arabi. Se enredó el choque con alguna que otra falta. El Málaga era dueño absoluto del partido, pero en la primera llegada de los cataríes en todo el primer tiempo, cayó el empate. Lihadji ganó en velocidad a Puga y se la dejó en bandeja a Sarabia para igualar el choque al filo del descanso.

El Málaga CF, superior

Funes cambió el plan de partido con respecto a los dos primeros amistosos. No hizo cambios para el inicio del segundo tiempo. Hay que recordar que este viernes hay un nuevo amistoso, en Ceuta. Ocasión clarísima para el Málaga nada más comenzar el segundo tiempo. Otra buena internada de Puga por la derecha que no pudo finalizar Niño con todo a placer. Otro enganchón entre jugadores. Sacó las amarillas a pasear Fernández Cintas para apaciguar los ánimos.

Falló una Niño, no perdonó a la segunda. Ahora la llegada fue por la izquierda. Dobló bien Dani Sánchez a Joaquín y la puso rasa al segundo palo para que el atacante de Rota la empujara a puerta vacía.

Primer cambio en el Málaga CF pasada la hora de encuentro. Eneko Jauregi entraba en lugar del goleador Adrián Niño. Y fue salir y besar el santo. Larrubia le puso un centro perfecto y no falló de cabeza. La cruzó bien fuera del alcance del meta rival. Yen la segunda llegada en todo el partido de los de Contra, nuevo gol. Desajuste defensivo que aprovechó Issa Laye para hacer el 3-2.

Movimientos en el Málaga CF tras la pausa de hidratación en el minuto 70. Entraron al campo de una tacada Rafita, Calero, Lobete, Salinas, Ramón, Dani Lorenzo, Izan Merino, Juani, Dotor y Andrés Céspedes. Quiso seguir atacando el Málaga en el tramo final, ahora con la frescura de los recién ingresados al campo. Y Rafita, en su primera internada, consiguió provocar el penalti. Lo tiró Eneko Jauregi y lo convirtió para firmar su doblete.

Se volvió a endurecer el choque en el tramo final. Demasiadas entradas a destiempo del equipo catarí para tratarse de un amistoso. No tenían ya mucho sentido estos últimos minutos. No hubo ni descuento. Normal. Ahí quedó la cosa. Este viernes, nuevo test frente al Ceuta en el Alfonso Murube (19.00 horas).