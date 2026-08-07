Recuperación
Álex Pastor volvió a jugar un partido 348 días después con el Málaga CF
El defensa central fue la mejor noticia del amistoso en Ceuta con su regreso a los terrenos de juego tras casi un año al margen después de sufrir una gravísima lesión de triada
El Trofeo Ciudad de Ceuta dejó una grandísima noticia para el Málaga CF y sus aficionados, pese a la derrota final: la vuelta a un partido de Álex Pastor 348 días después, prácticamente un año después de su gravísima lesión de rodilla. Lo hizo este viernes, contra la AD Ceuta, en el penúltimo encuentro de la pretemporada blanquiazul con 36 minutos en el Estadio Alfonso Murube.
El último año del central catalán ha sido un martirio. Se lesionó el pasado 27 de agosto de la rodilla, en un entrenamiento de mitad de semana después de la jornada 2, con una triada que supone la rotura del ligamento cruzado anterior, el ligamento lateral interno y el menisco interno. Ni siquiera había terminado el mercado de fichajes veraniego, tampoco se había llegado a la jornada 3 en Segunda División, pero Pastor ya sabía que decía adiós a toda la temporada.
Fin al calvario en Ceuta
Empezó su vuelta el 13 de julio con el regreso junto al resto del grupo a los entrenamientos. Se había mantenido en blanco la pasada temporada, pero su regreso lo inició para empezar a preparar el curso en Primera División. Lo cierto es que se estaba hablando mucho acerca de sus repetidas ausencias esta pretemporada. Contra el Leicester City y el Al-Ittihad ni siquiera había estado en la convocatoria, se quedó sin minutos este jueves frente al Al-Arabi y ha sido ante el Ceuta cuando ha vuelto a jugar.
Salió tras el descanso para formar pareja de central junto a Fernando Calero, que se marchó lesionado y por el que entró Otu. Se le vio algún corte esperanzador, algún pase en largo que dio recordó lo que supone tenerlo sobre el campo para darle fiabilidad al saque del balón desde atrás... Cometió algún error en algún desplazamiento en largo, estuvo lento en la carrera hacia atrás, pero es el peaje a pagar después de estar casi un año sin ritmo competitivo de partido.
Vuelta a la competición oficial
Fueron 36 minutos los que le dio Funes para retirarlo en el 82' del terreno de juego. ¿Qué se puede esperar de su figura? Pues que vaya teniendo protagonismo muy poco a poco. Después de este tipo de lesiones es habitual tener alguna recaída muscular por la falta de rodaje. Además, si se mira el inicio del Málaga CF en Primera División, Atlético de Madrid, Deportivo de A Coruña y Real Madrid no invitan a pensar que haya tiempo para muchas probaturas.
Será decisión del cuerpo técnico, aún más en una demarcación que va a llegar muy cogida con pinzas a este arranque del curso oficial. Sin embargo, el club de Martiricos ya gana con el regreso de Álex Pastor, 348 días después.
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