La delantera del Málaga empieza la pretemporada con la puntería afinada

El Málaga CF afronta este viernes su penúltimo compromiso de la pretemporada frente al AD Ceuta(20:30) en el Alfonso Murube, antes de la presentación oficial en La Rosaleda frente al Fulham, en el Trofeo Costa del Sol. Con el debut liguero ante el Atlético de Madrid cada vez más cerca, Juanfran Funes continúa perfilando su once y una de las mejores noticias que ha dejado el verano está en la delantera. Los tres delanteros de la primera plantilla ya han visto portería, una circunstancia que eleva la competencia por el puesto de '9' y confirma que el gol ha acompañado al equipo desde los primeros amistosos.

Fotos del tercer amistoso del Málaga CF, ante el Al-Arabi SC / La Opinión

Una batalla con 40 goles de aval

Si hay un futbolista que parte con ventaja para liderar el ataque malaguista ese es Chupete. El delantero cordobés cerró la pasada temporada con 25 goles, convirtiéndose en una de las grandes figuras del ascenso y en el referente ofensivo del equipo. Además, ha comenzado el verano manteniendo ese nivel de confianza, siendo decisivo en el primer amistoso frente al Leicester City, donde firmó un gol y una asistencia para confirmar que sigue teniendo el punto de mira afinado.

Sin embargo, la competencia está lejos de estar resuelta. Adrián Niño ha respondido con contundencia en este inicio de preparación. El atacante ha marcado en los dos últimos amistosos, frente al Al-Ittihad (2-2) y al Al-Arabi (4-2), prolongando el buen momento con el que terminó el pasado curso, en el que anotó 11 goles. A ellos se suma Eneko Jauregi, que dio un paso al frente con un doblete frente al conjunto catarí, reivindicando su candidatura para tener un papel protagonista esta temporada. Entre los tres delanteros acumularon 40 goles el pasado curso y, en apenas tres amistosos, ya han demostrado que mantienen intacto el olfato goleador con cinco goles entre los tres.

Juanfran Funes cuenta con un problema de los que gustan a cualquier entrenador. Los tres delanteros ofrecen registros diferentes y atraviesan un gran momento de forma. Chupete aporta movilidad y una gran capacidad para atacar el área, Adrián Niño destaca por su facilidad para encontrar espacios y aparecer en zonas de remate, mientras que Jauregi representa una referencia más física, con capacidad para fijar centrales y dominar el juego aéreo. Tres perfiles distintos para un mismo puesto en el que Chupete parte con ventaja, aunque todo apunta a que la temporada será lo suficientemente larga como para que los tres tengan un papel importante a lo largo del curso.

Jauregi pide calma pese al buen momento

El gran protagonista del último amistoso fue Eneko Jauregi. El delantero vasco firmó un doblete ante el Al-Arabi, aunque prefirió restar importancia a su actuación y poner el foco en el trabajo colectivo que está realizando el equipo durante la concentración de Estepona, donde el Málaga continúa preparando el regreso a Primera División.

"Un entrenamiento más, como suele decir el míster. Ya vamos cogiendo sensaciones después de una semana muy buena aquí en Estepona. Mañana tenemos otra prueba, así que muy contentos", explicó el atacante tras el choque contra el Al-Arabi

"Los delanteros ya sabéis lo que nos pide el míster, aparte del trabajo que tenemos que hacer. Con los compañeros que tenemos todo es más fácil. Cualquier jugador te diría que quiere ser titular, pero son partidos de entrenamiento. Cuando el míster te dice que vas a jugar hay que aceptarlo y, cuando sales, hacerlo lo mejor posible", añadió

El encuentro de esta noche ante el Ceuta servirá para seguir repartiendo minutos y continuar sacando conclusiones antes del último ensayo de la pretemporada, el próximo 12 de agosto frente al Fulham en el Trofeo Costa del Sol. Después llegará el momento de la verdad con el regreso del Málaga a Primera División y la visita al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Para entonces, Funes deberá elegir quién ocupa el puesto de delantero centro, aunque la realidad es que el gol seguirá siendo una de las principales armas del conjunto blanquiazul.