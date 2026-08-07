Derrota del Málaga CF frente al AD Ceuta en el Alfonso Murube (2-1)

Primer tropiezo de la pretemporada para un Málaga CF al que le costó mostrar el juego y la energía que ofreció solo 24 horas antes frente al Al-Arabi. El conjunto blanquiazul salió derrotado de visita al AD Ceuta en el Alfonso Murube para la disputa del Trofeo ‘Ciudad de Ceuta’. El equipo de José Juan Romero se llevó el triunfo por 2-1 en un choque donde todos los goles llegaron en el tramo final de la primera mitad. Carlos Hernández, con ayuda de Salinas, adelantó a los caballas, Haitam empató de falta directa y el exmalaguista Kuki Zalazar marcó el tanto de la victoria ceutí al filo del descanso.

Los jugadores del Málaga y el Ceuta luchan por posicionarse en un centro al área. / Agencia La Otra Foto

Funes cambió el equipo por completo y, como ya avisó, dio la titularidad a los que menos protagonismo tuvieron en el amistoso del jueves. La nota más positiva del choque fue el regreso al verde Álex Pastor casi un año después. El central tuvo unos 35 minutos en la segunda mitad. Por contra, Dotor y Calero se tuvieron que marchar con ciertos problemas físicos. El Málaga CF no mostró en su visita a Ceuta la frescura de anteriores partidos. Le costó jugar ante un intenso Ceuta. El lunar volvió a estar en la retaguardia. De nuevo dos goles encajados, uno a balón parado y otro en un desajuste de la zaga.

Efectividad ceutí

El inicio del partido fue disputado, con el Málaga con su plan habitual. Si podía correr, bien. Y si no, a controlar el balón con paciencia desde los centrales. Calero pudo adelantar pronto a los blanquiazules, pero su tanto fue anulado por fuera de juego. Centró Haitam y el nuevo central malaguista remató en posición adelantada.

La primera media hora de partido no fue para recordarla. A partir de ahí, la cosa se animó. Golpeó primero el Ceuta. A los 34 minutos, a la salida de un córner, Carlos Hernández se impuso por arriba y su cabezazo se coló en la portería tras golpear en Salinas y desviar la trayectoria a Carlos López.

Solo tardó cinco minutos en responder el Málaga. También a balón parado. En este caso, con un golazo de bella factura de Haitam de falta directa. Llegó a tocar el balón Guille Vallejo, pero no pudo impedir que se colase en la portería. Partido empatado, aunque tampoco duró mucho la igualdad. En la última jugada antes del descanso, el exmalaguista Kuki Zalazar volvió a poner en ventaja a los de José Juan Romero. Carlos López repelió las dos primeras intentonas del Ceuta, pero a la tercera el exmalaguista marcó con el meta ya fuera de portería. Otra laguna en defensa, el lunar del Málaga CF en lo que va de pretemporada.

Segunda mitad espesa

Solo un cambio en el Málaga para el inicio del segundo tiempo. Debut en esta pretemporada para Álex Pastor, que volvía a jugar casi un año después. Entró por Einar Galilea. Y a los dos minutos del segundo acto, tenía que retirarse con algunos problemas físicos Carlos Dotor. Mejor no forzar lo más mínimo en estos partidos. Ocupó su lugar Rafa Rodríguez. Buena acción ofensiva de los de José Juan Romero, que rozaron el 3-1. Paradón de Carlos López a Marino a quemarropa para evitarlo.

Más cambios en el Málaga pasada la hora de partido. Se marchaban Haitam y Calero, tras sufrir un duro golpe, y entraban Eneko Jauregi y Otu. Y nada más entrar el central de la cantera pudo empatar al partido. Se fue al larguero su cabezazo. Y acto seguido la tuvo Izan Merino tras un buen centro al segundo palo de Salinas. La empaló sin dejarla caer y no encontró portería.

Terminó de mover el equipo Funes a los 70 minutos, siguiendo el mismo plan del amistoso del día anterior. Entraron Larrubia, Joaquín, Ramón, Adrián Niño, Rafita y Recio. También hubo múltiples cambios en el Ceuta aprovechando el momento. Llevaba minutos ya el Málaga sin crear peligro sobre la puerta rival. La buena presión del Ceuta estaba impidiendo que los centrocampistas blanquiazules pudieran conectar con facilidad. Ni siquiera llegó a inquietar la portería rival en los minutos finales. Poco orden ya en el partido tras los múltiples cambios. No se movió más el marcador y el Trofeo ‘Ciudad de Ceuta’ se quedó en casa.