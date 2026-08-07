Funes sube la carga de minutos con vistas al estreno frente al Atleti

El estreno en LaLiga EA Sports está a la vuelta de la esquina y la pretemporada entra ya en otra dimensión. Tras el amistoso de este jueves ante el Al-Arabi y el de hoy viernes en Ceuta ya solo quedará un test más, en el Costa del Sol ante el Fulham, por lo que Funes ya está empezando a afrontar estos duelos de otra manera, como ensayos más reales a lo que será el primer encuentro liguero en el Metropolitano.

Mayor carga de minutos

Hasta ahora, Funes había optado por repartir minutos entre todos sus jugadores disponibles. En los dos primeros amistosos ante el Leicester (3-3) y Al-Ittihad (2-2), la mayoría de jugadores disfrutaron de 45 minutos en cada encuentro. Pero ahora el técnico blanquiazul quiere empezar a rodar más a sus jugadores y que sean capaces de asumir mayor carga de minutos, a poco más de 10 días del primer partido de Liga.

En el choque de este jueves ante el Al-Arabi, los titulares ya jugaron más de 60 minutos. Niño fue el primer sustituido pasada la hora de encuentro. Y luego, en el 70, tras una pausa de hidratación, cambió al resto del equipo al completo. Este viernes antes el Ceuta habrá un plan similar, cambiando los protagonistas. Los que jugaron menos ante los cataríes serán los que hoy tengan mayor carga en el Alfonso Murube.

"Ha sido un partido que nos ha dado la oportunidad de meter volumen a los jugadores. Nos ha valido para que la gente acumule minutos. Ha estado demasiado interrumpido y no nos ha dado la oportundidad de encontrar el ritmo que queríamos. Acumular dos partidos nos va a dar la oportunidad de que todos puedan jugar un espacio de tiempo más grande", explicó el entrenador de Loja. "Vemos al equipo con mejor ritmo. Es importante acumular minutos. Tenemos ahora un partido precioso ante un equipo que hizo un fútbol maravilloso la pasada temporada. Los que han tenido menos minutos asumirán la iniciativa", añadió.

A pocos días de que llegue la competición oficial, Funes quiere que sus jugadores empiecen ya a estar preparados para afrontar 90 minutos. Son las últimas probaturas y los jugadores necesitan encontrar ese ritmo y capacidad para aguantar un partido al completo. Seguramente ante el Fulham, a siete días de la visita al Atlético de Madrid, el plan ya se parecerá mucho a lo que se podrá ver una semana más tarde en el Metropolitano.