Plantillas
"Preocupados" por las lesiones de Dotor y Calero
Ambos jugadores tuvieron que retirarse en la segunda parte del partido de este viernes frente al Ceuta con problemas físicos
Quedan pocos días para el inicio de LaLiga EA Sports y a partir de ahora cualquier contratiempo físico puede hacer que el Málaga CF pierda alguna pieza para el debut frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. El conjunto blanquiazul jugó este viernes su cuarto amistoso de la pretemporada, saldado con derrota frente al Ceuta en el Alfonso Murube (2-1), aunque que el resultado no fue lo único negativo del encuentro.
Dos problemas físicos
En el club blanquiazul han saltado las alarmas por los problemas físicos que han hecho abandonar el choque en la segunda mitad a Carlos Dotor y Fernando Calero. Nada más reanudarse el choque tras el descanso, el centrocampista cedido por el Celta de Vigo tuvo que ser sustituido. Se marchó con algún signo de cojera. Por ahora el club no ha dado información al respecto y habrá que esperar para saber si son solo unas pequeñas molestias y hay algo más.
Minutos después fue Fernando Calero el que también se tuvo que marchar del choque. El central tuvo que ser atendido sobre el césped, con claros signos de dolor por un golpe en el costado. Lo de Calero parece solo un golpe en un lance del juego, pero también hay que esperar al parte médico del club para saber si la cosa va a mayores.
Funes, preocupado
Tras el encuentro, Funes mostró su preocupación por el estado físico de ambos: "Preocupados por las lesiones de Dotor y Calero. Esperemos que no sea nada, porque si no va a tener un coste alto".
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