Mercado de fichajes: El Málaga CF necesita músculo

La pretemporada avanza, se acerca el comienzo de LaLiga y con el paso de los días y de los amistosos se van viendo donde siguen estando las fortalezas y las mayores carencias de este Málaga CF. El club ha realizado cuatro incorporaciones -Juan Cruz, Fernando Calero, Carlos Dotor y José Salinas-, pero todavía en estas tres semanas aproximadas que quedan de mercado de fichajes la dirección deportiva liderada por Loren Juarros tiene bastante tarea por delante para apuntalar las posiciones que van más justas y dar salida a jugadores con los que no se cuente para, precisamente, abrir hueco a esos fichajes.

El amistoso de este viernes frente al Ceuta (derrota por 2-1) dejó claro donde están los mayores problemas de este Málaga CF. Los de Funes volvieron a encajar dos goles, uno de ellos a balón parado. Y ya van nueve en total en los cuatro duelos de pretemporada jugados: Leicester City (3), Al-Ittihad (2), Al-Arabi (2) y Ceuta (2). Es decir, más de dos goles encajados por encuentro.

Si bien este Málaga sigue mostrando una propuesta ofensiva alegre, valiente y con jugadores capacitados de sobra para ejecutarla en la máxima categoría, la parcela defensiva está dejando más dudas. Por ahora, el equipo blanquiazul no está consiguiendo mostrarse con un equipo sólido atrás, le están haciendo goles con facilidad y sigue sufriendo mucho en las acciones a balón parado. Y este curso, por el nivel de los rivales, habrá partidos en los que toque remangarse y defender bien cerca del área propia durante más minutos de los que a uno le gustaría.

Problemas con los centrales

Está claro que el Málaga necesita subir el nivel defensivo y eso puede llegar a través de los fichajes que todavía deben estar por venir. Los que ya están debe dar un paso al frente, a la espera de que los lesionados puedan volver al ruedo, pero se antojan necesarias incorporaciones para fortalecer el entramado defensivo.

Viendo los problemas físicos que arrastran muchos de los centrales de la primera plantilla, queda claro que no vendría nada mal el fichaje de otro central. A poder ser, zurdo. Y con poderío en el juego aéreo. El equipo cuenta con seis centrales, pero muchos de ellos no estarán presentes o al 100% en el primer tramo liguero.

Foto del AD Ceuta 2-1 Málaga CF, cuarto amistoso esta pretemporada, en el que los locales se llevaron el Trofeo ‘Ciudad de Ceuta’. Primera derrota malaguista en esta preparación para la vuelta a Primera. / Agencia La Otra Foto

A Murillo no se le espera hasta después del primer parón, ya en el mes de octubre. Álex Pastor jugó sus primeros minutos este viernes frente al Ceuta tras casi un año y ahora debe ir cogiendo rodaje poco a poco. Moussa también está lesionado y, además, no ofrece demasiadas garantías para la máxima categoría tras varios años casi sin jugar. Y Fernando Calero se tuvo que retirar con problemas y se está a la espera de comprobar el alcance de ese golpe en el costado. Con este panorama, los únicos centrales sanos ahora mismo son Recio y Einar Galilea, que también acaba de salir de una lesión. Así las cosas, la llegada de otro central antes del cierre del mercado debe ser prioritaria.

El mediocentro defensivo

El Málaga no solo necesita el fichaje de un central para reforzar el sistema defensivo. La llegada de un mediocentro de contención, que aporte físico al equipo y pueda competir con Izan Merino también es necesaria. Ahora mismo, Izan es titularísimo en ese puesto sin discusión ni demasiada competencia. Funes ha probado ahí a Rafa Rodríguez, mientras que Juanpe y Arriaza parecen estar en la rampa de salida. Un centrocampista que aporte músculo y despliegue en contextos de partidos donde el equipo tenga que saber sufrir y no tenga tanto balón también es imprescindible. Sonó Neyou, del Getafe. Pero por ahora no hay nada cerrado para esa posición tan específica.

Otros posibles refuerzos

A partir de ahí, hay otros puestos donde el Málaga podría acudir al mercado para mejorar y potenciar lo que ya hay en plantilla. Pero eso ya dependerá de las salidas que se produzcan. Si sale Dani Sánchez, se fichará un lateral izquierdo. Si se va un extremo -Lobete podría salir-, tendría que llegar otro. Y además, también se buscaba un perfil más ‘Dani Lorenzo’ para la medular. Pero lo dicho, para que ocurra todo eso, primero debe haber salidas. Los blanquiazules cuentan ahora mismo con 28 jugadores, 26 con ficha profesional. Así que hay agilizar la ‘operación salida’ para que puedan llegar todos estos refuerzos, que cada día se ven más necesarios.