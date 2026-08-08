La Peña Universitaria organiza viaje a Madrid para el debut liguero del Málaga CF frente al Atleti

La afición del Málaga CF ya está organizándose para el primer desplazamiento masivo de la temporada, en el estreno liguero de los blanquiazules frente al Atlético del Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, el miércoles 19 de agosto (21.00 horas). Muchos han optado por el AVE, otros por los vehículos particulares y también está la opción de viajar con algunas peñas que han organizado desplazamientos.

La última en anunciar su viaje ha sido la Peña Universitaria, que llenará un autobús con destino a la capital de España. La salida está prevista para las 10.00 de la mañana del mismo día del partido y el regreso tras el choque en el Metropolitano. El precio es de 50 euros para los socios de la peña y de 55 euros para el resto de seguidores que deseen acompañarles. La Peña Universitaria aclara que el precio es sin entrada, a la espera de saber qué pasará con las entradas visitantes.

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Aún se desconoce información exacta sobre el tema de las entradas visitantes para el partido en el Metropolitano. Por eso muchos aficionados ya han optado por comprar en la web oficial del Atlético de Madrid en otras zonas del estadio, con precios de entre 30 y 60 euros. El primer 'On Tour' ya está en marcha.