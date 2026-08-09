El Atleti pierde frente al Manchester City a 10 días de recibir al Málaga CF

El Atlético de Madrid, primer rival del Málaga CF en LaLiga EA Sports 2026-27, ha vuelto a caer en una prueba de pretemporada. A solo 10 días del arranque liguero para rojiblancos y blanquiazules en el Metropolitano (miércoles 19 de agosto, 21.00 horas), los del 'Cholo' Simeone perdieron 3-1 en su partido frente al Manchester City.

El Atleti venía de caer hace una semana frente al otro equipo de Manchester en otro test de pretemporada. El Manchester United superó por 2-1 a los rojiblancos y ahora ha sido el City el que le ha doblegado por 3-1 en un encuentro jugado en Corea del Sur. Y ya solo le queda un examen preparatorio antes del estreno liguero ante el Málaga CF: el 14 de agosto, frente al Olympique de Marsella.

A 10 días de medirse al Málaga CF, Simeone aún debe recuperar al grueso de futbolistas que estuvieron presentes en el Mundial. En especial, a los españoles y argentinos, que llegaron hasta la gran final ganada por España. Marc Pubill, Marcos Llorente, Grimaldo, Álex Baena, Giuliano, Julián Álvarez... Ninguno de ellos participó en el encuentro. Como tampoco dos futbolistas que podrían salir en los próximos días del club, como son el italiano Ruggeri y el también argentino Nahuel Molina. Sí lo hizo Kang-In Lee, el último refuerzo colchonero.

Marmoush, decisivo

Al Atlético de Madrid no le bastó con el 0-1 al borde del descanso de Jorge Domínguez, 16 años, central o lateral y sensación en la pretemporada; ni con el prometedor estreno de Kang-In Lee ni el retorno imponente de Pablo Barrios frente al Manchester City. Omar Marmoush, con dos goles en dos minutos y Ait Nouri, ya en los minutos finales, dieron la victoria al City.

El 2-1 del conjunto inglés, apenas 129 segundos después del 1-1 dentro del transcurso del minuto 56 al 58, no debió ser válido por la posición de partida en fuera de juego de Semenyo, el lanzador de los dos tantos que dieron la vuelta a la ventaja conseguida por el equipo rojiblanco por medio de su defensa canterano.

El estreno de Kang-In Lee fue por la derecha, más por dentro que por fuera, igual que Lemar, destacado por la izquierda. La primera acción del coreano, su primer toque, fue un lanzamiento de falta directa nada más entrar al terreno.

Pero, sobre todo, fue el retorno de Pablo Barrios, que da otro nivel al fútbol y la transición del Atlético. Lo necesitan su equipo y Simeone. Y lo necesita él mismo, mermado por las lesiones desde el pasado mes de febrero en el 0-5 al Betis.

Es un futbolista incontestable en el medio campo cuando está en condiciones. Pero sólo pudo jugar tres de los últimos 27 encuentros de la temporada pasada, por tres lesiones musculares casi consecutivas. Y este choque dominical en Seúl era su primera toma de contacto con los partidos de la pretemporada, cuidado por el cuerpo técnico y médico por unas molestias, hasta la media hora que jugó este domingo.