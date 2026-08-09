Última semana de pretemporada: Puesta a punto, Fulham y... ¿fichajes?

La pretemporada del Málaga CF entra su recta final. Poco más de una semana le queda a Funes para trabajar todos los aspectos de su equipo para que llegue en las mejores condiciones al debut liguero frente al Atleti en el Metropolitano (miércoles 19 de agosto, 21.00 horas). Mismo tiempo que le queda a Loren Juarros para realizar movimientos de entrada o salida en la plantilla antes de que el balón eche a rodar.

La plantilla blanquiazul vivirá esta semana su última semana completa de entrenamientos antes de la cita del 19 de agosto en el Metropolitano. Una semana en la que ya irá bajando la carga de trabajo en lo físico y aumentado en lo táctico, con la preparación a conciencia del partido frente a los del ‘Cholo' Simeone. En mitad de todas esas sesiones de trabajo, la última prueba real de partido, el miércoles 12 frente al Fulham inglés en La Rosaleda en el Trofeo Costa del Sol (21.00 horas).

A la espera de más movimientos en el mercado de fichajes a lo largo de esta semana, Funes tendrá que preparar el choque frente al Atleti con lo que de momento tiene en plantilla. Una lista de jugadores que a buen seguro variará a lo largo del mes de agosto, hasta que se baje la persiana del periodo estival de fichajes, el próximo martes 1 de septiembre, a las 23.59 horas, cuando ya el equipo haya disputado tres jornadas ligueras: Atlético de Madrid (fuera), Deportivo de la Coruña (casa) y Real Madrid (fuera).

Por ahora, el equipo blanquiazul cuenta con solo tres caras nuevas con respecto a la plantilla que consiguió el ascenso a la máxima categoría hace solo unas semanas. Fernando Calero -central-, José Salinas -lateral izquierdo- y Juan Cruz -mediapunta/extremo- han sido las tres incorporaciones nuevas, más allá del regreso de Carlos Dotor -cedido de nuevo por el Celta- y las renovaciones de Einar Galilea y Eneko Jauregi. Todo esto a la espera de que lleguen otros refuerzos en los que el club está manos a la obra: central, mediocentro, centrocampista ofensivo...

Semana clave

La foto de la plantilla puede variar a lo largo de esta semana, eso es lo que se espera. Tanto por que se produzca alguna llegada como por posibles salidas, condición indispensable para que puedan seguir llegando refuerzos. El Málaga cuenta ahora mismo con 26 jugadores con ficha profesional, más de Rafita y Ochoa -ficha filial-, por lo que es necesario que salga un futbolista para hacer hueco a Salinas, el último en llegar, y otros tantos para que puedan producirse más fichajes.

Las posiciones prioritarias a reforzar están claras. Y los nombres que están más cerca de marcharse en dichas posiciones también. Hay futbolistas que podrían irse cedidos para buscar minutos en otra categoría, caso de Moussa o Pablo Arriaza, y otros a los que les dejaría partir para que puedan realizarse contrataciones en sus demarcaciones: Lobete, Juanpe, Dani Sánchez... todos ellos con buen cartel en Segunda División. El número de fichajes que se hagan ante del cierre del mercado dependerá del número de futbolistas que abandonen el barco, ya sea como cedidos o mediante una rescisión de contrato.

Mientras todos esos movimientos se producen -algunos pueden dilatarse hasta los últimos días del mercado-, a Funes le toca trabajar en el estreno contra los rojiblancos con lo que tiene en plantilla. Con la incertidumbre del estado físico de varios futbolistas. La zona con más problemas es el centro de la zaga. Murillo y Moussa están lesionados, Calero sufrió un golpe ante el Ceuta y Álex Pastor y Galilea están en pleno rodaje. Además, jugadores como Dotor -lesionado también ante el Ceuta-, Juanpe o Juan Cruz podrían llegar justos -o alguno ni siquiera llegar- a la cita en el Metropolitano. El inicio de la competición oficial está a la vuelta de la esquina, momento de dar todos el primer paso adelante, en el verde, en los despachos y en la grada.