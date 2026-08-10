El Málaga CF comienza a inscribir sus fichajes en LaLiga

Quedan nueve días para el estreno liguero frente al Atlético de Madrid y el Málaga CF sigue perfilando todos los aspectos para llegar en condiciones óptimas a ese primer encuentro en el retorno a la máxima categoría ocho años después. Mientras se trabaja sobre el césped y se avanza en la planificación deportiva, también son días de gestiones en los despachos con LaLiga para que todo esté en orden el día del debut en el Metropolitano.

A poco más de una semana del primer encuentro (miércoles 19 de agosto, 21.00 horas), el Málaga CF ya está manos a la obra con todos los trámites para la inscripción de sus nuevos futbolistas. El primero de los cuatro fichajes realizados en aparecer inscrito oficialmente en el portal de transferencias de LaLiga ha sido Fernando Calero. Y en las próximas horas debe ocurrir lo mismo con Carlos Dotor, Juan Cruz y José Salinas.

Últimos fichajes inscritos en LaLiga. / LaLiga

Aumento notable del límite salarial

El tema de las inscripciones de futbolistas no es un tema menor. Muchos clubes van muy justos con el límite salarial y deben cuadrar sus cuentas al céntimo para que todas sus incorporaciones puedan ser aceptadas por LaLiga antes del cierre del mercado, el martes 1 de septiembre, a las 23.59 horas. No parece que vaya a ser el caso este año del Málaga, ya que tras el ascenso su límite salarial -la cifra exacta aún no ha trascendido- será muy superior al del curso pasado en Segunda División y por ello debe haber margen de maniobra de sobra para inscribir sin problemas los fichajes ya realizados y los que quedan por hacer.

El club blanquiazul contó el curso pasado en Segunda con unos 11,7 millones de euros de límite salarial. Para esta temporada, la cifra crecerá notablemente. El club elevará sus ingresos y su presupuesto total, en gran parte gracias al dinero que le llegará por derechos de televisión, y eso hará que se eleve notablemente el techo de gasto en plantilla. Otra cosa será que el Málaga lo consuma al completo en este primer año en la máxima categoría.