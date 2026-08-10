Lesionados
El Málaga CF confirma la lesión de Carlos Dotor en la rodilla derecha: baja para el Metropolitano
El centrocampista blanquiazul será baja segura en el estreno liguero de los blanquiazules en el Metropolitano
El amistoso del pasado viernes en Ceuta ha salido muy caro. La derrota y la imagen dada ya no le importa a nadie. El encuentro en el Alfonso Murube ha dejado dos noticias bastante peores: las lesiones de Fernando Calero y Carlos Dotor. El club blanquiazul ha confirmado este lunes las lesiones concretas de ambos jugadores, que serán bajas seguras para el estreno de liga en el Metropolitano.
Lesión de Dotor
El parte médico ofrecido por el Málaga CF confirma que la "preocupación" que mostró Funes tras el encuentro en Ceuta estaba más que justificada. El club ha confirmado que Carlos Dotor sufre "tiene una lesión de grado I en el ligamento colateral interno de su rodilla derecha". Es decir, un pequeño esguince en la rodilla que la tendrá apartado 2-3 semanas hasta que pueda volver a competir.
Lesión de Calero
Mayor es el estropicio que tiene Fernando Calero en las costillas. El nuevo central blanquiazul sufre fracturas en tres costillas. "Las pruebas médicas realizadas recientemente determinan que Calero sufre fracturas costales en las costillas 9, 10 y 11 izquierdas", dice el parte médico oficial del club.
En este tipo de lesiones, el plazo aproximado de baja es superior al mes, llegando a los dos meses, en función de cómo marche el proceso de recuperación. Eso haría que el único refuerzo blanquiazul hasta la fecha para el centro de la defensa pudiera perderse 7 partidos. Los de Funes jugarán antes del primer parón liguero (20 de septiembre) siete jornadas ligueras. Calero podría estar ausente en todas y regresar después del parón, ya en octubre.
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