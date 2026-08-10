Juan Cruz, nota positiva en el arranque de la semana en el Málaga CF

La plantilla del Málaga CF ha regresado este lunes a los entrenamientos tras disponer de dos días libres y lo ha hecho con novedades. La vuelta al trabajo de los de Funes ha estado marcado por las ausencias de Carlos Dotor y Fernando Calero, ambos lesionados en el último amistoso en Ceuta, y la nota positiva del retorno al grupo de Juan Cruz.

A la espera del parte médico

El equipo blanquiazul está ahora muy pendiente del estado físico de Fernando Calero y Carlos Dotor a solo una semana del debut liguero frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. El central sufrió frente al Ceuta una contusión en la zona de la cintura, mientras que el futbolista cedido por el Celta se marchó con problemas musculares y se está a la espera de conocer el alcance de la lesión. En las próximas horas debe conocerse el alcance de estos contratiempos físicos.

Además, Aaron Ochoa se quedó este lunes en el gimnasio al margen del grupo. Juanpe hizo trabajo parcial, mientras Murillo y Moussa continúan con sus respectivas recuperaciones.

Por otra parte, la mejor noticia de la sesión ha sido el regreso a los entrenamientos grupales de Juan Cruz después de superar unas molestias que le han tenido al margen desde que tuviera que abandonar el amistoso frente al Al-Ittihad en la segunda parte.