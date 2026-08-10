Lesión de Fernando Calero: Tres costillas fracturadas y más de un mes de baja

Al Málaga CF se le acumulan los problemas. Otra lesión más en el centro de la defensa. El último en caer ha sido Fernando Calero, que se tuvo que retirar del amistoso frente al Ceuta tras un golpe e en el costado y ahora se ha confirmado que sufre una lesión que le va a obligar a perderse el estreno del equipo blanquiazul en LaLiga EA Sports frente al Atlético de Madrid (miércoles 19 de agosto, 21.00 horas) y varios partidos más. La situación para Funes de cara a ese encuentro en el Metropolitano es compleja, tiene el centro de la defensa en cuadro. Loren Juarros, obligado a reaccionar en el mercado.

Parte médico

El club blanquiazul ha confirmado que Fernando Calero sufre fracturas en tres costillas. "Las pruebas médicas realizadas recientemente determinan que Calero sufre fracturas costales en las costillas 9, 10 y 11 izquierdas", dice el parte médico oficial del club

En este tipo de lesiones, el plazo aproximado de baja es superior al mes, llegando a los dos meses, en función de cómo marche el proceso de recuperación. Eso haría que el único refuerzo blanquiazul hasta la fecha para el centro de la defensa pudiera perderse 7 partidos. Los de Funes jugarán antes del primer parón liguero (20 de septiembre) siete jornadas ligueras. Calero podría estar ausente en todas y regresar después del parón, ya en octubre.

Situación dramática en el centro de la defensa

Se acumulan los problemas para Juanfran Funes en la zaga de cara a los primeros partidos de LaLiga EA Sports. La lesión de Fernando Calero es un contratiempo más para un centro de la defensa que ya estaba muy mermado. Murillo sigue recuperándose de su lesión de rodilla producida en el último choque de la temporada pasada y lo más probable es que no esté al 100% hasta después del primer parón liguero. Moussa también está lesionado. Álex Pastor acaba de regresar a los terrenos de juego tras un año sin competir. Y ahora también cae Calero para varias semanas, en torno al mes, como mínimo.

Todas estas situaciones dejan a Einar Galilea, que también acaba de recuperarse de un problema muscular, y a Ángel Recio como únicos centrales puros de la primera plantilla sanos. Con el comodín de Izan Merino y el canterano Otu, una de las sensaciones de la pretemporada, como alternativas. Todo esto a una semana del debut frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Urgencias en el mercado de fichajes

Esta nueva lesión obliga al Málaga CF a intensificar la búsqueda en el mercado de fichajes de otro central. La dirección deportiva encabezada por Loren Juarros ya estaba tanteando la posibilidad de incorporar un central zurdo. Y con este nuevo revés, el fichaje de un defensa central se antoja cada vez más urgente. Un central que, además, aporte desde el primer día, porque a jugadores llamados a ser titulares como Murillo o Calero le quedan semanas para volver al eje de la zaga.