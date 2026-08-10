Los últimos fichajes de LaLiga EA Sports: Diomande, Buonanotte, Gulácsi...

El mercado de LaLiga EA Sports ha entrado en su recta final y los clubes apuran los últimos días para terminar de completar sus plantillas. Desde comienzos de agosto, el movimiento ha sido constante y varios equipos han aprovechado esta última semana para cerrar operaciones importantes antes del inicio de la competición.

La dificultad de competir contra los grandes

El Real Madrid ha protagonizado uno de los movimientos más llamativos con la llegada de Y. Diomande procedente del Leipzig, el extremo fue fichado por 125 millones de euros y se convierte en el fichaje más caro de la historia del conjunto blanco. El futbolista se convierte en una de las grandes apuestas del Madrid en este tramo final del mercado y destaca por el enorme desembolso realizado por su incorporación.

Además, el conjunto madridista había cerrado pocos días antes la llegada de Carlos Espí, procedente del Levante. El delantero aterrizó en el Santiago Bernabéu el 30 de julio por 25 millones de euros después de que el club blanco decidiera vender a Gonzalo al Fulham, por lo tanto entra de lleno entre los grandes movimientos recientes del mercado.

Fichajes en la última semana

El Elche también ha sido protagonista con dos incorporaciones. Facundo Buonanotte llegó cedido, mientras que Javi Morcillo fue fichado por 1,5 millones de euros. El argentino se presenta como uno de los movimientos más interesantes del tramo final por su capacidad para aportar talento y desequilibrio en la parcela ofensiva.

Otro nombre destacado es Peter Gulácsi, que aterrizó en el Villarreal por 1,5 millones de euros procedente del Leipzig. El guardameta húngaro aporta veteranía y experiencia a la portería amarilla en una de las incorporaciones más llamativas de los últimos días.

El Celta ha sido uno de los equipos más activos en este tramo final. El conjunto gallego incorporó el 7 de agosto a Altay Bayindir, cedido, mientras que también cerró las llegadas de Hugo Cuenca, el 4 de agosto, y Abdoulaye Faye, el 3 de agosto. Los tres jugadores llegan a préstamo y amplían las alternativas de la plantilla celeste.

El Racing de Santander ha cerrado dos incorporaciones en apenas 48 horas. Pablo Ramón llega desde el Espanyol y Pedro Felipe desde la Juventus, ambos llegan en calidad de fichajes y refuerzan la defensa del conjunto cántabro.

También ha movido ficha el Levante, que incorporó a Yanis Musuayi el 2 de agosto por tres millones de euros procedente Club NXT. Un día antes, el conjunto granota había cerrado la llegada del guardameta Mathew Ryan, agente libre, para reforzar su portería.

El Getafe completa el grupo de equipos que han acelerado en los últimos días. Orel Mangala llegó cedido el 6 de agosto procedente del Lyon y Saba Sazonov se incorporó como agente libre.

El Málaga necesita hacer hueco para cerrar su plantilla

El Málaga CF afronta estos últimos días de mercado con varias operaciones todavía pendientes. El conjunto blanquiazul necesita completar posiciones: un pivote, un centrocampista creativo, un central y un lateral izquierdo. Son las prioridades de la dirección deportiva para terminar de configurar la plantilla de cara al regreso a Primera y hacer su debut frente al Atlético de Madrid el miércoles 19 de agosto.

El problema es que el club cuenta actualmente con 26 fichas profesionales, por lo que antes de completar todas las incorporaciones tendrá que liberar espacio. La operación salida se convierte así en una parte fundamental de la planificación. Lobete, Moussa, Haitam, Dani Sánchez, Juanpe y Pablo Arriaza aparecen entre los futbolistas cuya continuidad no está completamente asegurada, por lo que los próximos días serán determinantes para conocer quiénes dejan La Rosaleda.

El Málaga busca, por tanto, cerrar un mercado que todavía tiene varias piezas por colocar. Las incorporaciones pendientes dependen también de las salidas, en una recta final en la que la dirección deportiva tendrá que cuadrar la plantilla tanto en número de fichas como en las necesidades deportivas del equipo.