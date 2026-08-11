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Alfonso Herrero: "Vamos a muerte con lo que piense Loren"

El portero blanquiazul atendió a los medios de comunicación tras la ofrenda floral a la Divina Pastora

Alfonso Herrero: "Lo que piense Loren, vamos a muerte con ello"

Alfonso Herrero: "Lo que piense Loren, vamos a muerte con ello"

La Opinión

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Manuel García

Manuel García

El Málaga CF realizó este martes su tradicional ofrenda floral previa a cada temporada a la Divina Pastora. La plantilla, cuerpo técnicos y algunos dirigentes blanquiazules se dieron cita en la parroquia del barrio de Capuchinos para una cita clásica de todos los veranos. Alfonso Herrero y Ramón fueron los encargados de encabezar el acto de ofrenda y luego todos los integrantes del club presentes se hicieron la foto de familia junto al altar.

Tan habitual es ya la ofrenda floral como la comparecencia de Alfonso Herrero con los medios de comunicación en uno de los patios interiores del templo. El capitán blanquiazul volvió a ejercer de portazos de la plantilla para hablar sobre las sensaciones de la pretemporada, el mercado de fichajes y el estreno en la máxima categoría, que al guardameta le llega a los 32 años. "Estoy preparado para ello", aseguró.

Así fue la ofrenda de la plantilla del Málaga CF a la Divina Pastora

Así fue la ofrenda de la plantilla del Málaga CF a la Divina Pastora

La Opinión

Lesión en el tobillo

"Antes del partido contra el Almería tuve un problema en el tobillo, se fue complicando con el tiempo. Me ha dado un poco la lata en pretemporada. Estábamos haciendo un trabajo para llegar bien. El partido contra el Fulham es importante. Voy a estar bien para el inicio de Liga".

Fotos de la ofrenda floral de la plantilla del Málaga CF a la Divina pastora

Fotos de la ofrenda floral de la plantilla del Málaga CF a la Divina pastora

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El Málaga realiza su tradicional ofrenda floral a la Divina pastora / Álex Zea

Bajas en defensa

"Nadie quiere que se lesionen los compañeros. Les mandamos ánimos. Tenemos bajas, pero confianza a muerte en los compañeros. Justo en estos momentos es cuando damos pasos adelante, sobre todo los jóvenes. Todos los que tengan que jugar van a estar muy bien arropados. Hay confiar en el equipo y el trabajo de Loren".

Refuerzos

"Lo que piense Loren, vamos a muerte con ello. Está más que demostrado que busca lo mejor para el equipo. Iremos a muerte con quien venga. Todos los que han venido son personas maravillosas, han encajado bien. Es muy importante. Iremos viendo qué pasa con las semanas".

El Málaga realiza su tradicional ofrenda floral a la Divina pastora

Ramón y Alfonso Herrero, con el ramo de flores ofrecido a la Divina pastora / Álex Zea

Situación de la portería

"Entiendo que hay gente que opine... Venimos trabajando bien. No te hablo de mí solo. Carlos y Andrés son dos grandísimos porteros que puedan dar el nivel. Siempre que se ha necesitado un paso adelante, se ha dado. Si en algún momento le toca a Carlos, lo hará genial".

Debut en Primera

"Muy ilusionado. Es algo muy bonito. El primer partido va a ser ilusionante. Se van a cumplir muchos sueños, jugar en Primera. Sueños de la afición que nos sigue. Tenemos que afrontarlo con ilusión y alegría. Mucha ilusión y mucho trabajo detrás. Estoy preparado para ello. Tengo confianza plena. Mucha ilusión por hacer cosas bonitas con el Málaga".

Proceso desde Primera RFEF

"Lo primero que me viene a la cabeza es orgullo. Me siento muy identificado con el equipo y la ciudad. Soy uno más. Muy orgulloso de llevar este escudo. Es un camino que empezó hace tres temporadas, esta es la cuarta. Se han dado pasos adelante, un sentimiento de pertenencia único. Me emociono mucho cuando veo a niños que ya no quieren llevar otros colores".

El Málaga realiza su tradicional ofrenda floral a la Divina pastora

La plantilla malaguista en la parroquia de la Divina pastora / Álex Zea

Vuelta a La Rosaleda

"Va a ser un día bonito y especial. La temporada pasada no pude jugarlo por la brecha. Animo a todo el mundo que pueda venir a vernos. El equipo está entrenando muy bien. Va a ser un partido bonito"

Noticias relacionadas y más

Pretemporada

"Hemos recorrido un camino después del ascenso y la locura. Vuelta a la calma. Pisar fuerte el suelo y darnos cuenta de que el fútbol no te da para recrearte mucho. Hemos trabajado mucho, se ha gestionado bien el tema de las cargas. Hemos tenido lesiones, pero confianza en los chicos. Todo el mundo se ha podido mostrar, se ha visto buen nivel. Sensaciones buenas".

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