Málaga CF-Fulham: Reencuentro con La Rosaleda para el último test

El Málaga CF está de vuelta a La Rosaleda. 59 días después del partido de ida de la final del play off que disputaron frente al Almería, el equipo blanquiazul vuelve a saludarse con su gente en La Rosaleda. Será para la disputa de una nueva edición del Trofeo Costa del Sol y con el Fulham inglés como rival. A solo una semana del retorno de la competición oficial, será la última prueba para los de Funes antes de encarar el retorno a la máxima categoría, el próximo miércoles 19 de agosto frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Mientras el sol está plenamente cubierto en el eclipse que se podrá ver al 100% desde Málaga, se volverán a encender las luces de La Rosaleda para que el balón vuelva a rodar. El equipo vuelve a presentarse ante su gente y lo hará con solo dos caras nuevas disponibles: Juan Cruz y José Salinas. Los otros dos fichajes del verano, Fernando Calero y Carlos Dotor -de vuelta nuevamente como cedido-, tendrán que ver el choque desde la grada al sufrir lesiones que le impedirán estar también en el estreno liguero en el Metropolitano.

El equipo blanquiazul quiere mostrar mejor cara en el Trofeo Costa del Sol. / PABLO GALLARDO

Los de Funes tendrán una buena prueba de fuego ante un equipo de Premier League, donde los ritmos de partido suelen ser notables. Será un muy buen test para ver en qué punto está el Málaga a solo siete días de estrenarse en LaLiga EA Sports. Por desgracia, el técnico blanquiazul tendrá numerosas bajas, aunque eso le servirá también para hacer un ensayo muy real de lo que puede poner en liza frente al Atleti una semana después. Murillo, Moussa, Fernando Calero y Dotor están en lesionados. Juanpe y Ochoa, haciendo trabajo parcial. Y además hay que controlar la carga de minutos de jugadores como Álex Pastor o Ramón. Esto reduce las opciones para el técnico blanquiazul.

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Fulham inglés / l.o.

El Fulham de Arbeloa

Si el año pasado el rival en el Costa del Sol fue todo un Real Betis (al que el Málaga CF derrotó por 3-1), en esta ocasión el rival elegido ha sido el Fulham inglés, que cuenta en su banquillo para el inicio de esta temporada 2026-27 con el español Álvaro Arbeloa, exentrenador del Real Madrid.

Su llegada ha provocado que el conjunto inglés se haya reforzado con dos jugadores españoles del Real Madrid, como son el delantero Gonzalo y el centrocampista César Palacios. Además, cuenta en su plantilla con futbolistas que han estado presente en el último mundial como el estadounidense Antonee Robinson, el belga Timothy Castagne y los noruegos Sander Berge y Oscar Bobb.

La Rosaleda, lejos del lleno

El equipo volverá a jugar ante parte de su afición, a la que también le faltarán efectivos en la grada. Martiricos se quedará lejos del lleno para la cita debido a que el club decidió cobrar a los abonados y puso precios muy elevados para el resto. Aún así, la entrada estará en torno a los 20.000, que tampoco está mal para un amistoso de pretemporada.

Después de las emociones vividas con el ascenso, hay ganas de fútbol y ganas de volver a ver a los ‘bichos’ sobre el verde La Rosaleda. Volverán bonitos recuerdos al ver con el balón en los pies a los Chupe, Larrubia o Dani Lorenzo. La nueva temporada arranca ya.