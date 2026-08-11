Precio y cómo conseguir las entradas visitantes para el Atlético de Madrid-Málaga CF

El inicio de LaLiga ya está aquí. A una semana de que el balón empiece a rodar, el Málaga CF ha puesto a disposición de sus seguidores las entradas visitantes para el primer partido en el retorno a la máxima categoría tras ocho temporadas, que será el próximo 19 de agosto, a partir de las 19.00 horas, frente al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano.

Procedimiento

El club blanquiazul ha publicado en sus perfiles oficiales en redes sociales que las entradas visitantes ya están a disposición de los abonados. La entidad anuncia que no habrá venta física, sino que los interesados en acudir al Metropolitano en el sector visitante deben contactar con el club a través de ticketing@malagacf.es.

Precio de las entradas

El precio de las entradas para los abonados y socios malaguistas es de 30 euros. Y el plazo para adquirirlas es hasta este mismo sábado, o hasta agotar existencias.

Más allá de los seguidores que quieran situarse en la grada visitante, ya hay cientos de malaguistas que llevan días organizando su viaje y que ya han comprado entradas para el encuentro en otros sectores del estadio. Se esperan más de 1.000 malaguistas el próximo miércoles en el Metropolitano.