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Unicaja refuerza su alianza con el Málaga CF y será socio estratégico del club hasta 2030
La entidad financiera amplía su patrocinio coincidiendo con el regreso del conjunto blanquiazul a Primera División e impulsará nuevas promociones, experiencias para aficionados y acciones empresariales
Unicaja y el Málaga CF han renovado y ampliado su acuerdo de colaboración hasta la temporada 2029-2030, una alianza que cobra una nueva dimensión coincidiendo con el regreso del conjunto blanquiazul a Primera División, según han anunciado ambas entidades en sendas notas de prensa remitidas a los medios. El nuevo convenio convierte a la entidad financiera en partner estratégico del Málaga CF y contempla una mayor presencia de su marca vinculada al club, además de nuevas acciones dirigidas a clientes y aficionados.
El ascenso del Málaga a la máxima categoría incrementa la proyección del equipo y, con ella, el alcance del patrocinio. La ampliación del acuerdo incluye "desde experiencias con jugadores y sorteos para seguidores hasta promociones específicas, acciones de comunicación y presencia de Unicaja en distintos soportes físicos y digitales de la entidad blanquiazul".
Experiencias para aficionados y presencia empresarial
Uno de los ejes del acuerdo será precisamente la relación con los seguidores del Málaga. Unicaja continuará comercializando tarjetas de débito personalizadas con la imagen del club, con diferentes diseños vinculados a la identidad blanquiazul y ventajas destinadas a abonados y aficionados.
Los clientes de la entidad podrán acceder también a promociones, sorteos y experiencias relacionadas con el Málaga CF a través de la plataforma ‘emocionaT’, que reúne iniciativas ligadas a los distintos patrocinios deportivos y culturales de Unicaja.
La entidad financiera participará además en el Club de Empresas Málaga CF, la plataforma empresarial impulsada por el club para favorecer los contactos profesionales y generar oportunidades de negocio entre compañías de la provincia.
El nuevo acuerdo permitirá igualmente desarrollar encuentros y experiencias exclusivas con futbolistas y otras acciones vinculadas a los partidos y a la actividad cotidiana del equipo.
Una relación que se prolongará hasta 2030
La colaboración actual entre ambas entidades arrancó en la temporada 2025-2026 y ahora se extiende durante cuatro campañas más, hasta la 2029-2030.
El director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, ha destacado que la renovación responde a la relación histórica de la entidad financiera con la provincia. “Este acuerdo refleja nuestra vinculación histórica con Málaga y nuestra voluntad de seguir acompañando a proyectos que forman parte de la identidad de la provincia”, ha señalado.
Ríos ha añadido que el objetivo es que la alianza genere valor tanto para los clientes de la entidad como para los seguidores del Málaga y para el conjunto de la provincia.
Desde el club, el administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, ha valorado también la continuidad del patrocinio. “Esta renovación es un ejemplo claro del compromiso y la apuesta de Unicaja por nuestro club, algo que nos genera un sentimiento de gran orgullo”, ha afirmado.
El regreso a Primera amplía la proyección del acuerdo
La renovación llega en un momento especialmente relevante para el Málaga CF tras su vuelta a Primera División, circunstancia que aumenta la visibilidad del club y de las marcas asociadas a él.
Unicaja enmarca este acuerdo en su estrategia de patrocinios deportivos y en su intención de reforzar su presencia en los territorios donde desarrolla su actividad. La entidad considera el deporte una vía para generar actividad económica y fortalecer su relación con clientes y ciudadanos.
La ampliación del patrocinio supone así un paso más en la relación entre dos entidades estrechamente vinculadas a Málaga, con un acuerdo que busca aprovechar la nueva etapa deportiva del conjunto blanquiazul para ampliar también las iniciativas dirigidas a su masa social y al tejido empresarial de la provincia.
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