El Ayuntamiento destina 1,6 millones al Málaga CF tras su regreso a Primera

El regreso del Málaga CF a Primera División también se traduce en un impulso económico para la ciudad. El Ayuntamiento de Málaga elevará hasta 1,6 millones de euros su patrocinio al club para la temporada 2026/27, una cantidad que supera en más de 600.000 euros la aportación realizada el pasado curso.

El Consistorio será por quinto año consecutivo el patrocinador principal del Málaga, en un acuerdo que llega después del ascenso a la máxima categoría. La cifra definitiva supera los 1,5 millones de euros que se habían apuntado inicialmente y será tramitada por Promálaga, en colaboración con el Área de Deporte.

Un impacto fiscal de 126 millones

Más allá de la cantidad destinada al patrocinio, el Málaga tiene un peso importante en la economía de la ciudad. El club genera un impacto fiscal de alrededor de 126 millones de euros a través de todo tipo de impuestos, mientras que el impacto económico directo se puede situar por encima de los 40 millones.

"Yo creo que el impacto real y económico se puede ir por encima de los 40 millones de euros", señaló el administrador judical, destacando la repercusión que tiene el conjunto blanquiazul sobre diferentes sectores de la ciudad.

José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF. / Álex Zea

El salto económico de Primera

El ascenso también ha cambiado las perspectivas del proyecto. «Se ha hecho todo y el impacto es muy importante. El año pasado hablábamos de un millón de euros y ahora pasamos a 1,6 millones de euros, incluido ese esfuerzo por tener el mejor papel posible en Primera División», explicó.

El nuevo contrato contempla diferentes contraprestaciones para el Ayuntamiento, entre ellas la presencia de la marca Málaga en las equipaciones del primer equipo masculino, el femenino y el filial. También tendrá presencia en los partidos, vallados y diferentes activaciones y experiencias junto a los jugadores.

«Una ciudad de Primera, un equipo de Primera»

El objetivo pasa ahora por aprovechar el regreso a la élite y competir al máximo nivel. "Estamos convencidos de que la capacidad que se tiene en Primera es distinta a la de Segunda. Y, evidentemente, el entusiasmo y la capacidad del propio entrenador, Juanfran Funes, para afrontar esto tendrán un papel positivo", señaló.

La vuelta del Málaga a la máxima categoría supone además un impulso para la imagen de la propia ciudad. "Una ciudad de Primera, un equipo de Primera", resumió, poniendo en valor la conexión entre el crecimiento del club y el de Málaga.

El patrocinio también incluye acciones promocionales y contenidos patrocinados en la web oficial y las redes sociales del Málaga CF, además de mailings y otras iniciativas destinadas a promocionar la ciudad.

El Ayuntamiento considera que el Málaga es el único club de fútbol federado que representa a la ciudad y que compite, con su nombre, en las categorías profesionales del fútbol español. Por ello, el contrato se tramitará mediante un procedimiento negociado por proveedor único.

"Todo va en la línea de lo que queremos y de los objetivos que nos hemos marcado para esta temporada", concluyó, en referencia a un acuerdo que refuerza la apuesta municipal por el Málaga en su regreso a Primera División.