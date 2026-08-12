Así fue el bochornoso final del Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria: el adiós sin terminar el partido del Fulham de Arbeloa

Si alguien quería espectáculo, lo tuvo absolutamente todo el Málaga CF - Fulham FC del Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria. En realidad, del malo porque el partido acabó con un bochorno alejado de lo que al terreno de juego se refiere y es que el conjunto inglés se negó a resolver el ganador del trofeo de pretemporada desde el punto de penalti... porque no estaban en el contrato, según su propia versión.

Empate de Jauregi

La realidad de los hechos parte desde antes. Eneko Jauregi convirtió la pena máxima en el minuto 90 para empatar el encuentro sobre la bocina (2-2). Al ser un trofeo veraniego, no hay prórroga y se salta a los penaltis como indica la normativa, y ahí fue cuando comenzó el espectáculo. Álvaro Arbeloa se dirigió al árbitro principal y fue expulsado. Acto seguido, uno de sus ayudantes también vio la roja. En el Málaga CF, la incredulidad era absoluta, mientras que los jugadores de la Premier League pedían saludar a sus aficionados antes de marcharse.

Los capitanes blanquiazules intentaron mediar. También el cuerpo técnico, pero el bochorno ya estaba sobre el campo. La Rosaleda ya vitoreaba a los campeones y era momento de divertirse. Jauregi se dispuso a lanzar un penalti, de broma, sin portero, tampoco un cono para tener algo de competencia, y parte de la plantilla se abrazó alrededor del delantero para celebrar la 'victoria'.

Versión del Fulham

"El Fulham, alegando que la tanda de penaltis no estaba contemplada en el contrato y que, si lo hacían, además, no llegaban a tiempo a coger el vuelo. Por tanto, al retirarse del terreno de juego el conjunto inglés, el Málaga CF se proclama campeón del Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria", fue lo que transmitió el club de Martiricos a los medios de comunicación. Las conclusiones ya...