José María Muñoz habla sobre el mercado: "Hay posibilidad de hacer varios fichajes"

El Málaga encara las últimas semanas del mercado con la planificación deportiva todavía abierta. José María Muñoz, administrador judicial de la entidad, atendió a los medios antes del Trofeo Costa del Sol y repasó la situación de una plantilla que todavía puede sufrir movimientos tanto en el apartado de entradas como en el de salidas.

Dani Sánchez, el único nombre sobre la mesa

Entre las posibles salidas, Dani Sánchez es actualmente el único futbolista cuyo futuro ha señalado el administrador judicial del Málaga CF está sobre la mesa para el club. Muñoz fue claro al ser preguntado por las operaciones que podrían producirse: "De los que yo tengo constancia es solo Dani Sánchez en este momento. De los demás, hemos escuchado muchas noticias, pero cierto, cierto no tenemos nada". De esta manera, el administrador judicial diferencia entre los rumores que han circulado durante las últimas semanas y las operaciones que realmente conoce la entidad. Sobre el resto de la plantilla, insistió en que, mientras no haya movimientos, todos siguen siendo jugadores del Málaga.

Dani Sánchez saluda al público en el partido ante el Al-Arabi SC / Málaga CF

El Málaga tiene margen para fichar

Muñoz confirmó que el club dispone de capacidad para realizar varias incorporaciones antes del cierre del mercado. "Hay varias opciones ahora mismo en el tablero. Habrá que esperar. Hay posibilidad de varios fichajes, sin lugar a duda. Para eso hemos estado trabajando todo el año para que tengamos esa opción", explicó.

El Málaga mantendrá además su política económica y no está dispuesto a romper su estructura salarial. "Si un jugador está ganando 50, no vamos a traer jugadores que ganen 400. No vamos a romper el equilibrio que tenemos y la estructura salarial que hay en el club bajo ningún concepto", afirmó.

El objetivo es llegar con los fichajes frente al Atlético

La intención del club es incorporar cuanto antes a los jugadores que considere necesarios, con el objetivo de que puedan estar disponibles para el estreno liguero ante el Atlético de Madrid. "Se está trabajando para intentar todo lo que haya que incorporar, hacerlo antes del partido ante el Atlético Madrid, pero si no se llega al partido, pues se llegará al del Dépor y si no al del Madrid", explicó.

Muñoz también recordó que el mercado puede ofrecer oportunidades hasta el último momento. "Quedan todavía dos semanas y algo para finalizar el mercado y luego surgen oportunidades de mercado. También puede surgir oportunidades de mercado el 2 de septiembre, cuando ya haya finalizado el mercado. Hay que estar abierto a cualquier escenario".

Entradas para el Atlético y el Real Madrid

El administrador judicial también fue preguntado por las entradas para los dos primeros grandes desplazamientos del Málaga en Primera. Para el encuentro ante el Atlético de Madrid, el club ya trabaja con una cifra aproximada de 600 localidades para la afición blanquiazul.

En cuanto al Santiago Bernabéu, Muñoz explicó que todavía se están cerrando los últimos detalles, aunque espera que no haya problemas para disponer de entradas. "El Madrid se está terminando los últimos flecos, pero no va a haber muchos problemas de entradas tampoco", señaló. Dos desplazamientos que supondrán uno de los grandes alicientes del regreso del Málaga a Primera y que han despertado una enorme expectación entre la afición blanquiazul.

El límite salarial, bajo control

Muñoz evitó hacer pública la cifra del límite salarial del Málaga. "Las cifras saldrán en septiembre para todos los clubes y la veréis. Ahora, si anunciamos lo que tenemos, nos va a perjudicar de cara a los fichajes", explicó.

El administrador judicial aseguró, eso sí, que el club conoce desde principios de julio el margen con el que trabaja la dirección deportiva y que no existen problemas para inscribir a los nuevos jugadores.

Refuerzo del 'scouting' internacional

El Málaga ha reforzado durante el último año su estructura de captación y pretende seguir creciendo en el mercado internacional. "Se ha reforzado durante este último año también en la parte de scouting. Queremos reforzar aún más la parte de scouting internacional, pero como opciones hay jugadores fuera de España".

Sobre la situación de la defensa, marcada por las lesiones de varios centrales, el administrador judicial quiso mantenerse al margen de las decisiones deportivas. "Tengo mi opinión como aficionado, pero mi opinión como aficionado no tiene ninguna importancia. Ahí tienen que estar, si alguien tiene que estar preocupado, el director deportivo y el entrenador. Si no lo están, pues yo no lo voy a estar", respondió.

17.600 camisetas vendidas

El regreso a Primera también está teniendo un fuerte impacto en el respaldo de la afición. El Málaga ha vendido ya 17.600 camisetas entre sus tres equipaciones, frente a las 10.231 que llevaba en agosto del pasado año.

«Es una cosa espectacular lo que se está haciendo», afirmó Muñoz, que destacó especialmente las más de 11.000 unidades vendidas de la segunda equipación, creada como homenaje a los abonados.

El administrador judicial también apuntó que el Trofeo Costa del Sol espera reunir cerca de 20.000 espectadores y explicó que la fecha del encuentro estuvo condicionada por la resiembra del césped de La Rosaleda y por la necesidad de cerrar la pretemporada a una semana del inicio de la competición.