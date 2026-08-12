El Málaga CF se lleva el Costa del Sol tras la retirada del Fulham y el espectáculo de Arbeloa (2-2)

El fútbol nunca dejará de sorprender. Ni en pretemporada. Un partido amistoso acabó con un final inimaginable. Tras el empate 2-2 en los 90 minutos entre Málaga CF y Fulham, el ganador del Trofeo Costa del Sol se iba a decidir en la tanda de penaltis, como suele ser habitual en estos trofeos veraniegos, pero el equipo inglés se negó a lanzarlos después de que Arbeloa fuese expulsado por Ortiz Arias por protestar y alegar que esos penaltis no estaban en el contrato e iban a perder el avión... Lamentable. El Málaga CF, campeón, con manteo a Funes incluido.

Prueba de nivel

Antes de toda la polémica final, se notó que era el último amistoso de la pretemporada. La última oportunidad para que Funes ensayara con sus jugadores antes del inicio de la competición oficial. Y se acabaron los experimentos. El técnico de Loja sacó a jugar de inicio un once muy reconocible, muy parecido a lo que se podrá ver dentro de una semana en el Metropolitano: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Recio, Galilea, Salinas; Izan Merino, Dani Lorenzo, Larrubia, Joaquín; Adrián Niño y Chupe.

El Fulham salió a presionar y plantear un partido físico desde el comienzo, como buen equipo inglés. Y eso dificultó mucho la salida de balón desde atrás cuando el balón estaba en los pies de Recio y Galilea. Cerca estuvo de castigar el equipo de Arbeloa en una pérdida blanquiazul en campo propio. No acertó a rematar Gonzalo el centro de Oscar Bobb. La primera para el Málaga fue para Larrubia a los 7 minutos. Jugada marca de la casa, recortó hacia dentro y golpeó buscando el palo largo. Le salió el tiro muy desviado.

El primer cambio del partido llegó a los 12 minutos. Rafa Rodríguez tenía que entrar por Adrián Niño. No se le vio al delantero hacer ningún gesto raro, pero mejor no arriesgar lo más mínimo en este tipo de encuentros. Se enfrió el partido mientras atendían a un aficionado en las gradas de La Rosaleda.

Pasado el ecuador del primer tiempo golpeó el Fulham. Fue en un centro lateral al segundo palo, donde más sufre el Málaga. Castagne la puso y Sessegnon remató libre de marca entre Recio y Puga. Pero solo tardó cuatro minutos en reaccionar el equipo blanquiazul. Otra vez Larrubia desequilibrando por la banda derecha. El ‘10’ la fabricó y Chupe la mandó a guardar. Estuvo a punto de parar Leno, pero el balón entró llorando en la portería. No se movió más el marcador en la primera mitad.

Salió bien el Málaga al segundo tiempo, intentando mandar en el partido, con Dani Lorenzo con la batuta. Pero el que volvió a castigar fue el Fulham. Llevaba muchos minutos sin acercarse por la puerta de Alfonso Herrero, pero en una buena jugada colectiva desarboló con facilidad a la zaga blanquiazul. Ahora fue Iwobi el que remató a placer en boca de gol. Tocaba remar de nuevo.

Doble cambio en el Málaga CF a los 62 minutos de partido. Rafita y Álex Pastor entraron por Salinas y Einar Galilea. Y cuatro cambios de una tacada en el Fulham: Robinson, King, Palacios y Charles, al campo. El partido bajó de ritmo considerablemente. Mucho cansancio ya en ambas filas en los jugadores que habían iniciado el partido. Siguió el carrusel de cambios aprovechando la pausa de hidratación.

Final esperpéntico con show de Arbeloa

No estaba ahora pasando nada el partido. Interrupción tras interrupción. Primero por los cambios y ahora para atender a Jauregi y Bassey tras un encontronazo. Entró activo al partido Haitam, jugando por la izquierda. Le pegó desde dentro del área y repelió de puos Leno. Le quedaba poco más de cinco minutos al Málaga para intentar de nuevo la igualada. Y cuando se llegaba al 90 le llegó la oportunidad. Centro de Rafita que golpeó en el brazo de Bassey y penalti. Y Eneko Jauregi lo transformó. 2-2 y a la tanda de penaltis debía decidir el campeón del Trofeo Costa del Sol.

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Pero hubo un nuevo giro de guion. Arbeloa protestó insistentemente al colegiado, fue expulsado y el Fulham se negó a tirar la tanda de penaltis. No está mal para ser pretemporada. Entre el cachondeo de público y jugadores, el Eneko Jauregi cogió la pelota y lanzó el penalti a puerta vacía. La Rosaleda gritó el ‘Campeones, campeones’ mientras el Fulham abandonaba el campo. Esperpéntica y lamentable actitud de los ingleses. El Málaga CF, campeón.