Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solar en MálagaPrimera mujer sepulturera de Vélez-MálagaMejor chiringuito de España en Málaga según ForbesEl Málaga CF vuelve a la Rosaleda contra el FulhamLos VTC amenazan con denunciar al Ayuntamiento de MálagaAvanza el nuevo hospital frente a la RosaledaEl homicida de Marbella y la víctima se habían denunciadoReforma de la Alameda de Antequera
instagramlinkedin

Rival

Sorloth, baja en el Atleti para enfrentarse al Málaga CF

El noruego sufre una lesión muscular y no estará disponible frente a los blanquiazules, mientras que el club rojiblanco ha anunciado la venta de Nahuel Molina a la Roma

Alexander Sorloth, durante un entrenamiento.

Alexander Sorloth, durante un entrenamiento. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel García

Manuel García

El Atlético de Madrid, primer rival del Málaga CF en LaLiga EA Sports, contará con una baja muy importante en su ataque para medirse a los blanquiazules. El delantero noruego Alexander Sorloth ha sufrido una lesión muscular que le hará perderse el estreno liguero contra los de Funes en el Metropolitano (miércoles 19 de agosto, 21.00 horas).

La baja segura del noruego deja al 'Cholo' Simeone con Julián Álvarez como único delantero puro de la plantilla. El argentino acaba de regresar a los entrenamientos tras sus vacaciones después de llegar hasta la final del Mundial con Argentina y tampoco estará al 100% en lo físico, más allá de todo el culebrón que le rodea con respecto a su futuro y sus ganas de salir del club, cosa que los colchoneros quieren impedir a toda costa.

El Málaga CF contará con muchas bajas para el choque, sobre todo en el centro de la defensa, donde está en cuadro tras la última lesión de Fernando Calero, que se une a las de Murillo y Moussa. Pero su rival también estará mermado en lo físico debido a que muchos de sus futbolistas acaban de volver a los entrenamientos hace escasos días tras la disputa del Mundial. Ambos equipos llegarán problemas, pero eso no quita que la diferencia en cuanto a profundidad de plantilla es abismal entre uno y otro.

Nahuel Molina, a la Roma

El Atlético de Madrid y el Roma han alcanzado un acuerdo para el traspaso del lateral argentino Nahuel Molina, que pone fin a cuatro temporadas como jugador del conjunto rojiblanco, informó este miércoles el club madrileño.

Molina, de 28 años, ha firmado un contrato de cuatro años con el club italiano, que ha confirmado también traspaso con un "Benvenuto a Roma, Nahuel", en su web, en la que mostró una imagen del internacional argentino, con la camiseta del club italiano con el número que ha elegido, el 20.

Noticias relacionadas y más

En los últimos días, el Atleti también confirmó la venta de Thiago Almada, a River Plate, y está cerca de cerrar el traspaso de Matteo Ruggeri al Aston Villa. Por contra, informaciones llegadas desde Madrid apuntan a que tiene muy cercano el acuerdo para incorporar al 'Cuti' Romero, procedente del Tottenham.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Eclipse solar en Málaga: a qué hora verlo, los mejores sitios y cómo observarlo con seguridad
  2. No quiero solo señalar lo malo, quiero cambiarlo': Ruiz Araujo oficializa su candidatura a la Alcaldía de Málaga
  3. El parque acuático de Málaga con hinchables, piscinas y Dj en vivo: también se puede jugar a Humor Amarillo, Grand Prix o Supervivientes
  4. Unos 300 vecinos muestran su rechazo al nuevo paseo marítimo de Pedregalejo: 'Va a ser otro Muelle Uno
  5. Piden una reunión urgente con el alcalde por las obras del paseo marítimo de Pedregalejo, para que lo recorra con los vecinos
  6. Bosque Urbano Málaga recauda 28.030 euros para costear los pleitos pendientes sobre los terrenos de Repsol
  7. El Málaga CF confirma la lesión de Carlos Dotor en la rodilla derecha: baja para el Metropolitano
  8. La noche más solidaria de la música en la cantera de Starlite

Detenido en Málaga un hombre por apuñalar a otro por la espalda tras una discusión

Detenido en Málaga un hombre por apuñalar a otro por la espalda tras una discusión

Fallece un trabajador tras chocar su camión contra la fachada de una vivienda en Tolox

Fallece un trabajador tras chocar su camión contra la fachada de una vivienda en Tolox

Jornadas Douglas’ Days: Teba rememora su vínculo con Escocia con una jornadas que cumplen 20 ediciones

Jornadas Douglas’ Days: Teba rememora su vínculo con Escocia con una jornadas que cumplen 20 ediciones

José María Muñoz habla sobre el mercado: "Hay posibilidad de hacer varios fichajes"

José María Muñoz habla sobre el mercado: "Hay posibilidad de hacer varios fichajes"

Pakistán confirma tres muertos en un ataque hutí contra un carguero en el mar Rojo

Pakistán confirma tres muertos en un ataque hutí contra un carguero en el mar Rojo

Fechas y horarios de las 34 jornadas de temporada regular del Unicaja en Liga Endesa

Fechas y horarios de las 34 jornadas de temporada regular del Unicaja en Liga Endesa

El Aeropuerto de Málaga supera los 3 millones de pasajeros en julio y bate las 20.000 operaciones

El Aeropuerto de Málaga supera los 3 millones de pasajeros en julio y bate las 20.000 operaciones

La producción de Max Payne 1 & 2 Remake sigue adelante bajo la supervisión de Rockstar Games

La producción de Max Payne 1 & 2 Remake sigue adelante bajo la supervisión de Rockstar Games
Tracking Pixel Contents