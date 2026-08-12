Sorloth, baja en el Atleti para enfrentarse al Málaga CF

El Atlético de Madrid, primer rival del Málaga CF en LaLiga EA Sports, contará con una baja muy importante en su ataque para medirse a los blanquiazules. El delantero noruego Alexander Sorloth ha sufrido una lesión muscular que le hará perderse el estreno liguero contra los de Funes en el Metropolitano (miércoles 19 de agosto, 21.00 horas).

La baja segura del noruego deja al 'Cholo' Simeone con Julián Álvarez como único delantero puro de la plantilla. El argentino acaba de regresar a los entrenamientos tras sus vacaciones después de llegar hasta la final del Mundial con Argentina y tampoco estará al 100% en lo físico, más allá de todo el culebrón que le rodea con respecto a su futuro y sus ganas de salir del club, cosa que los colchoneros quieren impedir a toda costa.

El Málaga CF contará con muchas bajas para el choque, sobre todo en el centro de la defensa, donde está en cuadro tras la última lesión de Fernando Calero, que se une a las de Murillo y Moussa. Pero su rival también estará mermado en lo físico debido a que muchos de sus futbolistas acaban de volver a los entrenamientos hace escasos días tras la disputa del Mundial. Ambos equipos llegarán problemas, pero eso no quita que la diferencia en cuanto a profundidad de plantilla es abismal entre uno y otro.

Nahuel Molina, a la Roma

El Atlético de Madrid y el Roma han alcanzado un acuerdo para el traspaso del lateral argentino Nahuel Molina, que pone fin a cuatro temporadas como jugador del conjunto rojiblanco, informó este miércoles el club madrileño.

Molina, de 28 años, ha firmado un contrato de cuatro años con el club italiano, que ha confirmado también traspaso con un "Benvenuto a Roma, Nahuel", en su web, en la que mostró una imagen del internacional argentino, con la camiseta del club italiano con el número que ha elegido, el 20.

En los últimos días, el Atleti también confirmó la venta de Thiago Almada, a River Plate, y está cerca de cerrar el traspaso de Matteo Ruggeri al Aston Villa. Por contra, informaciones llegadas desde Madrid apuntan a que tiene muy cercano el acuerdo para incorporar al 'Cuti' Romero, procedente del Tottenham.