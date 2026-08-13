Adrián Niño enciende las alarmas en el Málaga CF a una semana del Metropolitano

El Málaga CF terminó el Trofeo Costa del Sol con una mezcla de sensaciones. Por un lado, el equipo de Juanfran Funes cerró su pretemporada con un empate insólito ante el Fulham (2-2) después de que no se jugase la tanda de penaltis. Por otro, el encuentro dejó una nueva preocupación física. Adrián Niño tuvo que abandonar La Rosaleda en el minuto 12 después de sentir un pinchazo. Dejó su sitio a Rafa Rodríguez y queda ahora pendiente de conocer el alcance de la dolencia.

Alcance de la lesión

La sustitución se produjo prácticamente al inicio del encuentro y, en un primer momento, no parecía que Niño tuviera una lesión de gravedad. Sin embargo, el propio Funes confirmó posteriormente que el atacante había sentido un pinchazo y que habrá que esperar a su evolución. El técnico malaguista señaló que hasta que no transcurran 48 horas no podrán determinar con precisión qué le ocurre.

La lesión llega, además, en un momento especialmente delicado. El Málaga afronta ya la recta final de la preparación para su regreso a Primera División y tiene por delante, ya en menos de una semana, el estreno liguero ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. La situación física de la plantilla preocupa cada vez más y ahora habrá que añadir a Niño a la lista de jugadores pendientes de evolución.

Bajas ante el Atleti

Habrá que ver cuál es la evolución del gaditano a lo largo de esta semana, pero su baja se sumaría a una enfermería infernal para el estreno en LaLiga EA Sports: Murillo, Calero, Moussa, Dotor y Ochoa -sancionado por la última roja en Almería-, a la espera de ver qué es lo que pasa finalmente con Adrián Niño.

Ninguno de ellos va a llegar a jugar en el Metropolitano y, a excepción del internacional por Irlanda, es bastante complicado recuperar a alguno de ellos para antes de llegar a septiembre. Todos los focos apuntarán a Niño, que empezó como titular en el Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria y que ahora ve su puesto peligrar ante el Atlético por una lesión muscular que todos quieren evitar.