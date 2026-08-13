Dani Sánchez se despidió de La Rosaleda ante su inminente salida del Málaga CF

Dani Sánchez fue uno de los protagonistas del Málaga CF - Fulham FC del Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria. Entre tanto tiempo ara el espectáculo bochornoso del equipo inglés y Álvaro Arbeloa, hubo tiempo después del pitido final para despedir a "uno de los nuestros" en La Rosaleda ante su inminente salida de Martiricos después de llegar el verano de 2023.

El lateral malagueño va a reabrir las puertas de la operación salida ante la necesidad de incorporar a más jugadores y ajustar el número de fichas profesionales a 25, por las 26 que hay contando a Dani Sánchez. José María Muñoz ya confirmó en su comparecencia en el ayuntamiento que el zurdo estaba en la rampa de salida y todo lo que ocurrió después lo terminó de ratificar.

Fuera de la convocatoria

La convocatoria de Funes ya dio indicios bastante notorios de lo que está por ocurrir. Dani Sánchez se quedó fuera de los elegidos para disputar el partido del regreso a La Rosaleda. José Salinas y Rafita ocuparon la parcela defensiva de ese carril zurdo durante el partido, y el futuro del malagueño ya parecía bastante claro: mucho más fuera que dentro del Málaga CF.

Dani Sánchez, ante el Al-Arabi SC / Agencia LOF

Después de todo el espectáculo que dejó el Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria sin tanda de penaltis, llegaba su momento. El más difícil de todos los que ha pasado este año, el del adiós a su casa. El "malagueño y malaguista", como lo definía Funes en rueda de prensa, entraba al césped con sus aún compañeros para comenzar su despedida, vitoreado y manteado por todos sus compañeros.

Toda La Rosaleda le recordó que "es de los nuestros" en una cariñosa ovación por estos tres años vividos. Después, le dio la vuelta al campo él solo para despedirse de todos y cada uno de los aficionados, que se quedaron de pie para aplaudirle. Como no podía ser de otra manera, se marchó al borde de las lágrimas e intentando recordar cada momento para guardarlo para siempre.

Dani Sánchez llego al Málaga CF en 2023. / Málaga CF

Tres años inolvidables

Canterano de La Academia, Dani Sánchez volvió el verano de 2023 en Primera RFEF a su casa después de varias temporadas lejos de Martiricos. Llegó para hacer dupla en el lateral izquierdo con Víctor García y devolver al Málaga CF a Segunda División. Ha tenido grandes momentos sobre el terreno de juego, aunque la irregularidad física y otras circunstancias personales le han castigado en los últimos meses.

Se va una figura imprescindible en el seno del vestuario. Hizo equipo en la sombra y formará parte de un trienio para la historia con un ascenso a Segunda División y otro a Primera. Él ha formado parte de esas plantillas, pero su despedida ha tenido que llegar una semana antes de debutar en LaLiga EA Sports. Se despidió este miércoles de La Rosaleda, pero no tardará mucho en volver porque Dani Sánchez llevará el malaguismo por bandera.