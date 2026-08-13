Funes y la situación del Málaga CF en el mercado: "Claro que nos preocupa el tema de los centrales"

Juanfran Funes habló este miércoles en rueda de prensa por primera vez en pretemporada. Analizó algunos detalles del Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria, que le hubiese gustado tener más preparación, pero el foco sigue en el mercado. "Claro que nos preocupa el tema de los centrales", aseguró el entrenador del Málaga CF ante las notables bajas e insistió en su idea: "Los grandes nombres ya están aquí".

Análisis

"El partido ha tenido diferentes fases. Nos han costado mucho los inicios. Hay que reconocerles que son un equipo con un físico importante, son un muy buen equipo. Este tipo de exigencia nos viene muy bien. Ojalá habernos encontrado cuatro o cinco partidos más como este. Se dan buenos pasos para alcanzar el ritmo de la competición. Hay que ser pacientes porque estos equipos te llevan a un nivel de exigencia muy alto".

Adrián Niño

"Ha tenido unas molestias. Hasta que no pasen 48 horas va a ser difícil saber con certeza lo que tiene. Hasta que le hagan pruebas esperaremos".

Adrián Niño se tuvo que marchar en el minuto 12 por unas molestias. / EP

Balance general

"Me voy con la sensación de que me hubiese gustado tener seis semanas de pretemporada, jugar cuatro partidos como este. Las categorías están para esto. Nos vamos a encontrar más equipos físicos, hay que cogerles el pulso. Hemos tenido momentos muy buenos, hay que seguir dando pasos hacia delante. Estamos contentos con lo que estamos viendo".

¿Once de prueba?

"Todavía no hemos empezado la semana de competición del Atleti. Si un entrenador tiene el once siete días antes, con seis sesiones hasta el encuentro... poco estaríamos valorando el trabajo de los niños. Me preguntaréis más veces. El once se lo daré a los jugadores antes de empezar el encuentro. Ahí ya todos tendremos certezas. Se les da mucha importancia a los primeros. Demostraron el año pasado que los de después nos dieron la oportunidad de ver cosas bonitas. 15 minutos de calidad pueden ser más interesantes, con más cantidad. El miércoles vais a saber el once del Málaga CF".

Adiós a Dani Sánchez

"Malaguista y malagueño, eternamente agradecido a Dani. Quizás no tuvo la visibilidad de otros, pero estuvo del principio hasta el final. Ha traido alegría al vestuario. Va a ser uno de los nuestros".

Mercado de fichajes

"Ya lo dijo Loren. Hasta el último minuto, él va a estar trabajando y peleando. Hay una parte muy importante como es darle valor a los que están. Es un proyecto que empezó en Primera RFEF con unas señas de identidad muy claras, un grupo que no ha parado de dar pasos hacia delante. Tenemos que estar esperanzados de que los que están. Yo escuché decir que con 14 niños en Primera RFEF no se podía subir, después que iban a bajar. Yo he visto al Málaga CF descender con 14 fichajes, muchos venían de jugar en Primera. No queremos nombres, queremos jugadores que vengan a hacer fuerte el proyecto. Se inició con una filosofía clara y es la parte que nos tiene que ilusionar. Los grandes nombres ya están aquí".

Equilibrio del equipo

"Seríamos unos necios si obviamos que tenemos que mejorar sin pelota. La exigencia será más grande. Hay puntos fuertes que te llevan a tener puntos débiles. Hay que equilibrar la balanza. Tenemos que tener presente que, dentro de ese proceso de mejora, no puede llevarnos a que hacer cosas defensivas nos lleve a no hacer cosas ofensivas. Alinear de una forma distinta para mejorar la defensa no puede estar en detrimento de la mejora arriba. Hay que tener claro qué es lo que nos hace fuertes. La idea es muy bonita".

Ochoa

"Ochoa va a entrenar. Tiene un golpe. Hemos intentado que baje la inflamación, sin más. Podría jugar en el Metropolitano, no lo va a hacer porque está sancionado".

Juani y Otu

"Muy contentos porque vislumbran un potencial terrible, es lo que más nos ilusiona. Tienen que adaptarse al ritmo del primer equipo. Marcos Rosas, Adri López, otros que no han venido a entrenar... Son jugadores que te hacen ilusionarte por el crecimiento que se vislumbran. Tienen madera para llegar al primer equipo. Están en una fase de crecimiento, va a depender mucho de lo que ellos pongan cada día".

Centrales

"Claro que nos preocupa. No tener jugadores sanos preocupa. Si son del mismo puesto, más. Los procesos de recuperación son los que son. Necesitan acumular partidos para estar a su mejor nivel. Nos gustaría que Fernando no se hubiese lesionado. que Álex hubiese jugado cinco partidos, que Einar no hubiese terminado el año pasado lesionado... Recuerdo cuando se lesionaron los dos laterales izquierdos y parecía imposible encontrar un tercero, se hablaba de no descender. Se nos cayeron después que demostraron una valía enorme, David y Dani. El equipo se mantuvo y no se cayó. Otros equipos se caían sin lesiones".