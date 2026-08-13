Plantilla
Juan Cruz, Dotor y Salinas ya están inscritos por el Málaga CF en LaLiga
Juanpe y Moussa, además de los jugadores que el pasado curso llevaban dorsal del filial, no están registrados aún para jugar en Primera División y están pendientes de una posible salida
El Málaga CF sigue dando pasos hacia delante de cara a su debut el próximo miércoles, a partir de las 21.00 horas, en Primera División contra el Atlético de Madrid. Lo hará con un amplio cartel de lesionados al que se ha sumado Adrián Niño al finalizar la pretemporada, pero lo cierto es que el club de Martiricos se ha asegurado ya tener a todas sus incorporaciones inscritas en LaLiga.
Juan Cruz, Carlos Dotor y José Salinas han sido los últimos jugadores en aparecer en la página web de LaLiga EA Sports. Lo hacen desde este 12 de agosto, que se jugó el Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria, y ya tienen asegurada la ficha para competir como blanquiazules en la máxima categoría. Algo que parece un simple trámite, pero que complica a numerosos clubes año tras año.
Además, también tienen confirmados sus dorsales para esta nueva temporada. El canterano lucirá el '19' que deja Luismi después de su retirada forzada. El centrocampista madrileño continuará con el '12' que ya vistió el pasado curso en La Rosaleda, mientras que el lateral derecho llevará en su espalda el '18' que lució hasta hace muy pocos días Dani Sánchez, que ya se ha despedido de La Rosaleda ante su salida.
21 fichas profesionales inscritas
De acuerdo con la página web de LaLiga, la plantilla del Málaga CF cuenta con 21 fichas profesionales en estos momentos que ya han sido inscritas y de las mismas Niño, Calero y Dotor no van a estar en el Riyadh Air Metropolitano por sus respectivas lesiones.
No está registrado ninguno de los jugadores que el pasado curso tenía dorsal del filial y ahora debe dar el salto del 1 al 25. Recio, Arriaza, Rafa Rodríguez, Rafita y Ochoa son los canteranos que no aparecen entre los profesionales, aunque los tres primeros deberán estar obligatoriamente, si es que Juanfran Funes cuenta con ellos, porque la normativa exige que ya son profesionales de pleno derecho aquellos que tengan 23 años o vayan a cumplirlos a lo largo de la temporada. Recio es uno de los dos centrales sanos que hay, a la vez que Rafa Rodríguez es una pieza importante en la medular.
Juanpe y Moussa
Todos los focos recaen sobre Juanpe y Moussa, que tampoco están inscritos. Son dos futbolistas que están en la rampa de salida del Málaga CF de Primera. El gaditano está entrenando a tiempo parcial, mientras que el defensa se recupera de una lesión del sóleo. Habrá que ver cuáles son las decisiones que se toman desde los despachos, pero necesita aligerar fichas la plantilla si se pretenden varios fichajes hasta el 1 de septiembre.
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