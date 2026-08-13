LaLiga EA Sports reactiva su mercado: Ferran Torres, Unal, Hidalgo, Mojica...

Mientras el Málaga CF sigue peinando el mercado de fichajes a falta de un par de refuerzos, los rivales han reactivado este jueves la jornada de salidas y llegadas con el Getafe como gran activo. Antonio Hidalgo también ha renovado con el Deportivo de A Coruña, pero el gran nombre, pese a no ser oficial aún, es Ferran Torres por el que ya hay un principio de acuerdo entre el Barça y el PSG.

Ferran Torres

El Barcelona y el PSG han alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso del delantero Ferran Torres, autor del gol que hizo campeona del mundo a España este verano, por una cantidad cercana a los 50 millones de euros, según informaron varios medios. El Barça conoció la semana pasada la firme decisión del delantero de Foios (Valencia) de fichar por el PSG y, tras rechazar una primera oferta de 40 millones fijos y 10 más en variables, la operación rondará los 50 millones garantizados.

Pero pese a haber marcado 65 goles y repartido 23 asistencias en sus 207 partidos oficiales como azulgrana, el internacional español no ha logrado consolidarse como un titular indiscutible desde su llegada al Camp Nou procedente del Manchester City en el mercado de invierno del curso 2021-22. Un estatus, el de jugador importante pero no fijo, que previsiblemente iba a mantener.

El entrenador del PSG, Luis Enrique, es un gran valedor del futbolista valenciano, como ya demostró en su etapa como seleccionador español, y el vigente campeón europeo necesita refuerzos en la delantera tras las ventas de Gonçalo Ramos y Randal Kolo Muani, y la posible salida de Bradley Barcola. En París, Ferran competiría a priori por un puesto con el tridente titular formado por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué, aunque el equipo francés también ha fichado este verano al atacante Maghnes Akliouche 50 millones de euros.

Getafe

El Getafe CF anunció este jueves dos nuevos fichajes, el de un viejo conocido como el delantero Enes Ünal, que vuelve al club azulón que también refuerza su defensa con el experimentado lateral izquierdo colombiano Johan Mojica, procedente del RCD Mallorca.

Ünal volverá a vestir la camiseta del conjunto madrileño durante las próximas tres temporadas tras militar dos años en el Bournemouth inglés. El turco tuvo una primera etapa en el Getafe en el verano de 2020 procedente del Villarreal CF, iniciando una etapa que se prolongó hasta enero de 2024. Horas después, el equipo anunció un refuerzo para su zaga, la del lateral izquierdo Johan Mojica, que llega procedente del RCD Mallorca y que jugará en su octavo equipo de la Liga tras haberlo hecho en el Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona FC, Elche CF, Villarreal CF y CA Osasuna.

Elche

El Elche CF también anunció una nueva incorporación para la próxima temporada con el fichaje del joven delantero argentino Tiziano Perrotta, de 19 años, quien firma hasta 2032. El Elche sigue reforzándose para una nueva temporada en LaLiga EA Sports, que comienza esta misma semana, con los fichajes ya anunciados de Facundo Buonanotte, Javi Morcillo y Fer Niño, además de la compra de los cedidos Víctor Chust y Gonzalo Villar.

Deportivo de A Coruña

El Deportivo informó este jueves del acuerdo con el técnico Antonio Hidalgo para la ampliación de su contrato hasta junio de 2028. El técnico deportivista, con pasado en el Málaga CF en su etapa de jugador, llegó el pasado verano a Riazor con el objetivo de devolver al equipo blanquiazul a la máxima categoría, un reto que celebraría en mayo. La continuidad de Hidalgo, apunta el Dépor en su comunicado, supone "una apuesta por la estabilidad y la consolidación de un proyecto que continúa creciendo, dando continuidad al trabajo iniciado y a una idea de equipo que permitió al Dépor recuperar su sitio entre los mejores".

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Rayo Vallecano

El internacional georgiano Giorgi Tsitaishvili vuelve a la liga española tras alcanzar un acuerdo con el Rayo Vallecano, club en el que militará durante las próximas tres temporadas. El extremo de 25 años llega como agente libre tras finalizar contrato con el Dinamo de Kiev. Tsitaishvili cuenta con experiencia en el fútbol español gracias a su paso por el Granada en la campaña 2024/25. La incorporación viene precedida de las salidas de Nobel Mendy al Hull City y de Pep Chavarría al Chelsea, que el Rayo comunicó de forma el pasado miércoles, y de la llegada la semana pasada del central albanés Marash Kumbulla, cedido por el Roma.